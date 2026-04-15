Россия продолжает поставлять сжиженный природный газ крупному покупателю, - Reuters

Российская энергетическая компания "Газпром" осуществила вторую после введения санкций поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Китай с балтийского завода "Портовая". Об этом сообщает Reuters.

По данным компании LSEG, 25 января газовоз "Валера", ранее носившей название "Великий Новгород", загрузил партию на заводе "Портовая" и в среду доставил ее на СПГ-терминал в Бэйхае.

Reuters напоминает, что завод "Портовая", годовая производственная мощность которого достигает 1,5 млн тонн СПГ, начал работу в сентябре 2022 года. Поставки с предприятия были приостановлены после введения дополнительных санкций США в январе 2025 года в ответ на войну в Украине.

После паузы первая партия с завода была доставлена на терминал в декабре прошлого года. Отметим, что другое российское предприятие, находящееся под санкциями - "Арктик СПГ-2" - также осуществляет поставки сжиженного газа в Бэйхай.

До введения санкций "Портовая" зимой осуществляла в среднем по две отгрузки ежемесячно. Начиная с марта 2025 года, помимо двух поставок в Китай, предприятие также ежемесячно направляет один груз в российский эксклав Калининград.

На ранних этапах функционирования основную часть грузов с завода "Портовая" направляли в Турцию и Грецию.

Как Россия зарабатывает на торговле энергоресурсами

Ранее УНИАН сообщил, что доходы РФ от нефти взлетели до максимума с начала войны против Украины. Цены на нефть существенно выросли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, что позволило России увеличить доходы.

Агентство Bloomberg писало, что цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за последние 13 лет. В то же время возможности Москвы воспользоваться глобальным ростом цен на нефть ограничивают украинские удары по нефтяной инфраструктуре и НПЗ.

Вас также могут заинтересовать новости: