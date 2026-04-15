США отправили на Ближний Восток тысячи военных, чтобы заставить Иран пойти на сделку, - WP

В ближайшие дни Пентагон направит на Ближний Восток тысячи дополнительных американских военнослужащих, поскольку администрация президента США Дональда Трампа пытается оказать давление на Иран. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, администрация Трампа хочет склонить Иран к заключению соглашения на своих условиях. Они добавили, что США рассматривают возможность нанесения дополнительных ударов или проведения наземных операций, если хрупкое перемирие не устоит.

Чиновники рассказали журналистам, что в состав сил, направляющихся в регион, входят около 6 000 военнослужащих на борту авианосца USS George H.W. Bush и нескольких военных кораблей, сопровождающих его. Также ожидается, что около 4 200 человек из амфибийной группы "Боксер" и входящей в ее состав оперативной группы морской пехоты – 11-й экспедиционной группы морской пехоты – прибудут в регион ближе к концу апреля.

В издании отметили, что эти силы, по всей видимости, объединятся с военными кораблями, уже находящимися на Ближнем Востоке, как раз к моменту истечения двухнедельного перемирия 22 апреля. Эти войска присоединятся к примерно 50 000 военнослужащих, которые, по данным Пентагона, участвуют в операциях против Ирана по всему миру.

Адмирал ВМС США в отставке и декан Центра морской стратегии в Северной Вирджинии Джеймс Фого сказал журналистам, что прибытие дополнительных американских военных кораблей окажет еще большее давление на Иран и предоставит адмиралу Брэду Куперу, главе Центрального командования США, и другим высокопоставленным военным чиновникам больше вариантов действий в случае провала переговоров с Ираном.

"Чем больше инструментов у вас в арсенале, тем больше у вас разнообразных вариантов. Это резервный потенциал на случай, если дела пойдут наперекосяк", - заявил Фого.

В издании напомнили, что ранее Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Американские военные заявляли, что за первые 48 часов с начала блокады ни одно судно не смогло пройти мимо них.

По словам отставного морского пехотинца и сотрудника ЦРУ Мика Малроя, обеспечение продолжительной блокады станет сложной задачей для американских войск, но любая из этих наземных операций будет значительно более рискованной. В разговоре с журналистами он выразил надежду, что администрация Трампа и Иран смогут найти соглашение, приемлемое для обеих сторон.

"Это не обойдется без последствий. Вероятно, будут жертвы", - сказал Малрой о возможной наземной операции США.

Затягивание войны на Ближнем Востоке усиливает позиции Ирана

Ранее главный обозреватель отдела международных отношений Financial Times Гидеон Рахман писал, что затяжной характер войны США против Ирана не ослабляет Тегеран, а напротив – дает ему пространство для маневра и постепенного укрепления позиций.

Несмотря на давление и удары по инфраструктуре, Иран демонстрирует способность адаптироваться, отметил Рахман. По его словам, стратегия Тегерана во многом строится не на быстром достижении результата, а на выносливости. В отличие от США, которым приходится учитывать политические циклы, общественное мнение и позиции союзников, Иран может позволить себе более игру "в долгую".

Вас также могут заинтересовать новости: