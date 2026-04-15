Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсацию за сбитый пассажирский самолет AZAL

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Министерства иностранных дел России и Азербайджана опубликовали совместное заявление, в котором указали, что страны урегулировали последствия авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшей в декабре 2024 года. Об этом сообщает азербайджанский МИД.

"Стороны достигли надлежащего урегулирования последствий, включая вопросы выплаты компенсаций в связи с катастрофой самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации", - отмечается в совместном заявлении.

Подробности в связи с этим не указываются. По мнению обозревателей, Россия фактически согласилась выплатить компенсации за сбитый самолет Azerbaijan Airlines.

Видео дня

Страны также выразили уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей "будет способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств".

Катастрофа Embraer E190 в Актау - что известно

Авиакатастрофа рейса 8243 авиакомпании Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря 2024 года. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный (Чечня, РФ), потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау в Казахстане. На борту находилось 67 человек.

Во время полета Embraer E190 подал сигнал, означавший чрезвычайную ситуацию на борту. После этого он изменил курс и направился в Актау, где впоследствии потерпел крушение. В результате аварии погибло 38 человек. Согласно выводам расследования, самолет мог быть поврежден на территории России в результате обстрела с земли.

В то же время в начале 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил вину за инцидент на представителей России. Азербайджанцы также обвинили российские власти в попытках скрыть обстоятельства катастрофы самолета, выполнявшего рейс в Грозный.

Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане в октябре Владимир Путин признал, что причиной трагедии могли стать обломки двух ракет, выпущенных российской системой ПВО. В свою очередь он обвинил и Украину.

