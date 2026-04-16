9 замороженных продуктов, которые действительно полезны для сердца

Самые полезные замороженные продукты минимальной обработки, состоящие из одного ингредиента, без добавления сахара.

Замороженные продукты часто считаются вредными для сердца, поскольку многие из них подвергаются обработке и содержат большое количество натрия. Чрезмерное потребление натрия может привести к повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Издание Very well health пишет, что не все замороженные продукты следует исключать, если речь идет о диете, благоприятной для сердца.

Черника

Черника, в том числе замороженная, по праву заслуживает звания суперпродукта. Эти маленькие ягоды богаты полезными для сердца полифенолами – растительными соединениями с антиоксидантными свойствами.

Есть данные, что черника может защищать сердца, поддерживая нормальную работу внутренней оболочки кровеносных сосудов и предотвращая их затвердевание. Она также может уменьшать воспаление и поддерживать здоровье кишечника.

Клубника

Замороженная клубника также полезна для сердца. Имеются данные, что употребление клубники снижает систолическое артериальное давление, которое отражает давление в артериях при сокращении сердца.

Ученые полагают, что, как и черника, клубника благотворно влияет на здоровье сердца благодаря содержанию полифенолов, которые снижают окислительный стресс и воспаление.

Лосось

Лосось чрезвычайно полезен для сердца благодаря содержанию омега-3 жирных кислот, и он может храниться в морозильной камере до 9 месяцев.

Существуют убедительные данные о том, что регулярное употребление рыбы – особенно жирной рыбы, как лосось – способствует укреплению здоровья сердца. Употребление рыбы связано со снижением риска развития ишемической болезни сердца, а также риска смерти от этого заболевания. Это может быть связано с тем, что содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты снижают уровень "плохого" холестерина и кровяное давление.

Форель

Форель – еще одна жирная рыба, которая отлично подходит для здоровья сердца благодаря содержанию омега-3 жирных кислот. Ее можно купить в виде филе, и она хорошо хранится в морозилке.

Шпинат

Листовые зеленые овощи, в том числе шпинат, богаты пищевыми нитратами. Когда вы употребляете эти продукты, организм преобразует их в оксид азота, который может снизить кровяное давление и риск сердечных заболеваний.

Шпинат также низкокалориен, но богат питательными веществами, такими как клетчатка, фолат, витамины A, C и K и другими

Лима-бобы

Лима-бобы – это вид бобовых с нежным свежим вкусом. Бобовые в целом очень полезны для сердца. Они содержат много клетчатки и белка, а также отличаются низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.

Тофу

Тофу – еще один полезный для сердца растительный источник белка, который можно легко хранить в морозилке. Замораживание тофу изменяет его текстуру за счет удаления влаги, делая его более хрустящим при последующей разморозке и приготовлении. Исследования показывают, что рацион, богатый соей, включая тофу, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Брокколи

Брокколи – популярный замороженный овощ, который очень полезен для общего здоровья, в том числе для сердца. Крестоцветные овощи, в том числе брокколи, связывают со снижением артериального давления и уровня холестерина. Брокколи также богата клетчаткой и антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, что в совокупности способствует здоровью сердца.

Мясо индейки

Эксперты рекомендуют употреблять нежирное мясо, например птицу, вместо красного мяса для поддержания здоровья сердца. Индейка богата белком, содержит мало жира и является хорошим источником витаминов группы B и минералов, таких как цинк, магний, калий, железо и фосфор.

Ранее УНИАН писал, какой хлеб полезнее для здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: