Задержки на несколько часов: новая система контроля на границе ЕС вызвала хаос в аэропортах, - FT

Европейские аэропорты фиксируют серьезные задержки из-за запуска новой электронной системы пограничного контроля ЕС. Пассажиры вынуждены ждать до трех часов, пишет Financial Times.

В 15 странах Европы аэропорты сообщили о значительных задержках в работе из-за полноценного запуска новой электронной системы пограничного контроля ЕС (Entry/Exit System, EES). Задержки уже называют "очень серьезными", а ситуация осложняется дополнительным давлением на отрасль из-за возможного дефицита авиационного топлива на фоне войны на Ближнем Востоке.

В Международном совете аэропортов (ACI) сообщили, что пассажиры как в региональных аэропортах, так и в крупных хабах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции вынуждены ждать на пограничном контроле до трех часов.

"Ситуация в ближайшие недели и, несомненно, в пиковые летние месяцы станет просто неуправляемой", - отметил директор европейского подразделения ACI Оливье Янковец.

По его словам, длинные очереди уже наблюдаются в часы пик, когда пассажиропоток только начинает расти.

Новая система EES, которая полностью заработала в пятницу, предусматривает обязательную регистрацию персональных данных и биометрических данных для граждан стран вне ЕС, в частности Украины, при первом въезде в блок. Систему постепенно внедряли с октября с целью усиления контроля на границах.

Во вторник представители аэропортов и Еврокомиссии обсудили проблемы работы системы. В ACI призвали продлить действующие исключения и разрешить полную приостановку проверок в случае чрезмерных задержек.

Несмотря на определенную гибкость, в отрасли указывают на серьезные структурные проблемы: автоматические киоски для регистрации часто не работают, пограничные службы испытывают хронический дефицит персонала, а центральная IT-система периодически дает сбои.

Проблемы с пограничным контролем добавляются к предупреждениям о том, что авиационное топливо может закончиться из-за закрытия Ормузского пролива в связи с войной на Ближнем Востоке.

Что говорят в Еврокомиссии

В то же время Европейская комиссия не согласна с оценками аэропортов. Там заявляют, что система "работает очень хорошо", а подавляющее большинство стран-членов не испытывают проблем. По их данным, среднее время регистрации составляет около 70 секунд, хотя в ACI отмечают, что в часы пик процедура может длиться до пяти минут на пассажира.

В Еврокомиссии признают наличие технических трудностей в некоторых странах, но подчеркивают, что это ожидаемо на начальном этапе работы масштабной системы.

С октября 2025 года, с момента начала внедрения системы, было зарегистрировано более 52 млн пересечений границы. Во въезде было отказано примерно 27 тыс. человек, из которых 700 представляли потенциальную угрозу безопасности.

В сентябре 2025 года стало известно, что Евросоюз изменил правила пересечения границы, что предусматривает отмену штампов в паспортах. Однако вводится сканирование лица и снятие отпечатков пальцев. Внедрение новой системы несколько раз переносилось, однако в сентябре 2025 года Польша начала эту процедуру в тестовом режиме.

Уже с октября прошлого года к процедуре, предусматривающей сканирование лица и снятие отпечатков пальцев, должны были присоединиться все страны ЕС, и она будет проводиться постоянно для каждого человека при въезде и выезде.

В январе издание Politico писало, что в Европе обострился конфликт между аэропортами и Еврокомиссией из-за запуска новой системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES), которая предусматривает обязательную электронную идентификацию значительно большего количества пассажиров из стран за пределами ЕС.

