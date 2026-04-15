Не только €90 миллиардов кредита: Украина должна получить деньги от двух учреждений

Первый обзор программы с МВФ запланирован на июнь.

При условии успешного пересмотра программы с Международным валютным фондом и принятия необходимых законопроектов Украина получит транши от МВФ и Всемирного банка во втором квартале. В частности, транш от Фонда поступит в июне.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, команда ведомства во главе с министром Сергеем Марченко провела серию встреч с партнерами Украины в рамках Весенних собраний МВФ и Всемирного банка.

Что касается сотрудничества с Фондом, руководство Минфина обсудило прогресс в выполнении программы расширенного финансирования (EFF) на 2026-2029 годы общим объемом 8,1 млрд долларов. Отмечается, что первый пересмотр программы запланирован на июнь 2026 года. При успешном результате Украина получит 686 млн долларов.

"Украинская сторона подтвердила приверженность реализации реформ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, для обеспечения макрофинансовой стабильности государства в условиях войны", – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили результаты работы со Всемирным банком за 2025 год. Сообщается, что в партнерстве с Банком было реализовано 27 проектов на общую сумму 34,5 млрд долларов, а также подписано 13 новых соглашений. В этом году же особое внимание уделено реализации реформ в рамках Development Policy Operation (DPO).

"Подготовка соответствующих законопроектов является необходимым условием для привлечения следующих траншей финансирования уже во втором квартале. Средства будут направлены на первоочередные социальные расходы общего фонда госбюджета", – сообщили в финансовом ведомстве.

В целом, согласно совместным оценкам правительства и МВФ, общий дефицит на 2026–2029 годы составляет около 136,5 млрд долларов. Только в 2026 году Украине потребуется около 52 млрд долларов международной помощи для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критической инфраструктуры.

Международная помощь Украине – последние новости

Евросоюз одобрил механизм кредитования Украины в размере 90 млрд евро на ближайшие два года. Соглашение предусматривает направление 60 млрд евро на военную помощь, а 30 млрд евро – непосредственно на бюджетные расходы Украины.

Выделение средств было заблокировано пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Будущий венгерский премьер Петер Мадяр отметил, что Будапешт не будет препятствовать Киеву в получении 90 млрд евро, и заявил, что Орбан снимет вето на предоставление Украине кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, как только будет возобновлена поставка нефти по трубопроводу "Дружба".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что Украина должна получить первую часть финансовой помощи от Европейского Союза, общий объем которой составляет 90 миллиардов евро, в июне. При этом у официального Киева есть деньги на государственные расходы по крайней мере до конца мая.

