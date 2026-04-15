'Монти Пайтон и Священный Грааль': интересные факты о культовой пародии, которую покажут украинцам

Одним из самых громких кинособытий весны 2026 года в Украине можно смело назвать возвращение на большие экраны легендарной пародийной комедии "Монти Пайтон и Священный Грааль" (Monty Python and the Holy Grail), которую можно будет посмотреть в кинотеатрах уже с 30 апреля.

Фильм, снятый более 50 лет назад, уже был показан осенью прошлого года на "Киевской неделе критики", но теперь этим шедевром наконец-то смогут насладиться все желающие.

Накануне выхода фильма в прокат УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали несколько интересных фактов о нем.

Культовая комедия, изменившая жанр

Британская комедийная группа "Монти Пайтон" начала переделывать мир юмора еще в конце 60-х, когда на BBC стартовало их революционное скетч-шоу "Летающий цирк". А уже в 1975-м легендарная шестерка решила попробовать реализовать свой талант на большом экране. Получилось это настолько хорошо, что "Монти Пайтон и Священный Грааль" до сих пор считается одной из лучших кинокомедий в истории.

Фильм, сочетавший высокие идеалы рыцарей короля Артура и сюрреалистически-абсурдный юмор, не просто покорил зрителей, но и породил целую волну последователей, заложив фундамент современной комедии абсурда. Анимационные сериалы вроде "Симпсонов" или "Рика и Морти", популярное шоу Saturday Night Live, американские комедии "Тупой и еще тупее" и "Голый пистолет", фильмы Эдгара Райта, Мартина Макдоны и многих других талантливых авторов – все эти произведения в той или иной степени вдохновлялись именно юмором "пайтонов", поэтому увидеть оригинал на большом экране – это must-see для любого киномана.

Люди, благодаря которым это произошло

За созданием этого шедевра стояло много талантливых людей. В первую очередь, конечно же, это сами "пайтоны": Грэм Чепмен, Джон Клиз, Эрик Айдл, Майкл Пэлин, Терри Джонс и Терри Гиллиам, который был единственным американцем в этой британской компании. Позже, отделившись от группы, он реализовал свой талант как режиссер, сняв "Бразилию", "12 обезьян", "Короля-рыбака", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и еще много картин, которые тоже получили культовый статус.

Отдельного внимания заслуживает история с финансированием кинопроизводства. Не имея большого опыта, "пайтоны" несколько затянули съемочный процесс и поэтому нуждались в дополнительных средствах. На помощь пришли легендарные британские музыканты: Элтон Джон, а также участники групп Pink Floyd, Led Zeppelin и Genesis были настоящими ценителями творчества этой комедийной труппы, и поэтому выделили собственные средства, чтобы "Священный Грааль" смог увидеть свет.

Вторая коллаборация Василия Байдака и Arthouse Traffic

Не менее интересна история, благодаря которой этот фильм попал на экраны украинских кинотеатров спустя более 50 лет после своей премьеры. Все началось почти год назад, во время записи "Цейво подкаста" популярного комика Василия Байдака, где его гостем стал Илья Дядик – представитель дистрибьюторской компании Arthouse Traffic. В шутку Василий спросил, не может ли он купить какой-нибудь фильм для украинского проката – и оказалось, что может. Именно так в кинотеатрах появилось чувственное бразильское роуд-муви "Голубая тропа".

После первой успешной коллаборации ребята решили не останавливаться и дать украинским зрителям возможность посмотреть на большом экране легендарную комедию, которая в свое время сильно повлияла на формирование собственного юмористического стиля Василия Байдака – и вот, "Монти Пайтон и Священный Грааль" выходит в украинский прокат.

Дубляж от звезд украинского юмора

На этом связь фильма с украинской юмористической индустрией не заканчивается, ведь над его дубляжом работала звездная команда отечественных комиков и артистов. Помимо Василия Байдака, который озвучил сразу несколько ролей, в адаптации фильма принимали участие: инородный театр абсурда "Горобчик", Павел Остриков, Тріо Різні, Олег Свищ, Даниил Повар, Марк Куцевалов, Даша Кубик, Роман Мищеряков, Наталья Гарипова, а также группа "Курган & Agregat", символично выбравшая роль трехглавого рыцаря.

На этом список звездных имен далеко не заканчивается, ведь небольшие роли достались также Сергею Чиркову, Святу Загайкевичу, Косте Трембовецкому, Артему Дамницкому, Дяде Жоре, Ивану Люленову, а также музыкантам: Альберту Цукренко (ХЗВ), Ивану Ищенко (BRYKULETS) и Павлу Гоцу (NAZVA).

Благодаря всему этому "Монти Пайтон и Святой Грааль" стал настоящим кинособытием для нашей страны еще задолго до своего выхода, так что не упустите возможность насладиться этим фильмом.

