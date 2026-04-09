Рассказываем, как сделать глазурь на пасху на молоке без миксера - достаточно просто смешать все ингредиенты.

Молочная глазурь для пасхи - это современная альтернатива классической, которая ценится за простоту и нежный вкус. Она готовится без яичных белков, поэтому считается более безопасной и подходит даже для детского стола. Ее главная особенность - мягкая, кремовая текстура. Рассказываем, как готовить глазурь на пасху, которая не липнет, не трескается, не крошится и аккуратно режется вместе с пасхой.

Как сделать глазурь для пасхи на молоке и масле

За счет молока и масла такая глазурь получается более сливочной и деликатной по вкусу, без резкой сахарной сладости. Кроме того, ее легко приготовить - без миксера и сложных этапов: достаточно просто смешать ингредиенты. В итоге получается глазурь, которая быстро схватывается, но остаётся нежной и приятной, делая выпечку не только красивой, но и особенно вкусной.

Вам понадобятся:

36 г молока 3,2% и выше (это примерно 36 мл или 2,5 ст. л.);

100 г сливочного масла 82,5%;

280 г сахарной пудры (может уйти чуть больше или меньше).

Растопить сливочное масло, дать ему слегка остыть. Подогреть молоко до температуры около 40°C. Всыпать в масло несколько ложек сахарной пудры и перемешать. Добавить теплое молоко и снова размешать.

Постепенно добавлять сахарную пудру по ложке, пока не получится нужная густота.

Важно: после охлаждения в холодильнике глазурь станет значительно плотнее. По консистенции она должна напоминать сгущенное молоко.

Взбить глазурь венчиком 3-4 минуты - это поможет полностью растворить сахарную пудру. Поставить в холодильник примерно на 30 минут, периодически помешивая, чтобы не образовывалась сахарная корочка и контролировать густоту. Как только глазурь достигнет желаемой плотности, ее нужно достать.

Когда наносить глазурь на пасху

Часто также спрашивают - глазурь мазать на горячую или холодную пасху? Наносить глазурь нужно только на полностью остывшие пасхи - на теплых она потечет из-за масла. Посыпкой нужно украшать сразу, чтобы она прочно держалась на поверхности.

Глазурь получается нежной, не липнет, не крошится при нарезке и очень вкусная. Светлой Пасхи!

