Российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Одессе: есть погибший и раненые

Разрушенные квартиры на нескольких этажах.

Сегодня, 15 апреля, армия РФ атаковала Одессу и область ударными беспилотниками, в городе произошло попадание в многоэтажку - уже известно об одном погибшем, по меньшей мере шесть человек пострадали.

Как сообщает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 18:30. Мониторинговые каналы сообщили, что на регион летят "Шахеды", в частности на небольшой высоте.

Впоследствии начальник Одесской ГВА Сергей Лысак заявил, что враг атаковал город, в результате чего произошло попадание в 9-этажный жилой дом. Повреждены квартиры с пятого по седьмой этаж.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, по предварительным данным, пострадали шесть человек, один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила УНИАН, что погиб мужчина 1975 года рождения, среди пострадавших - мужчины 1972 и 1959 годов рождения.

"Их госпитализировали. Начато расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины - совершение военных преступлений, повлекших гибель человека", - сказала Верба.

Также еще один удар РФ нанесла по гражданской инфраструктуре в Одесской области - в Березовском районе в результате удара беспилотника повреждена крыша частного жилого дома, добавил Кипер.

На месте происшествия работают соответствующие службы и правоохранители.

Обстрелы Одессы - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля армия РФ массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области, вспыхнули пожары, на территории Измаильского порта повреждено иностранное судно под флагом Панамы, причал, баржа.

Повреждения получило портовое оборудование. Также было атаковано гражданское судно LADY MARIS, которое осуществляло переход в порт Черноморск для загрузки украинской кукурузой.

Ночью 11 апреля в Одессе в результате попадания дронов в жилой сектор погибли два человека - 37-летняя женщина и 32-летний мужчина. Повреждения получила гражданская инфраструктура - десятки домов, общежитие, здание детского сада, заведения общественного питания, объекты инфраструктуры. Зафиксировано попадание беспилотника в 10-й этаж 12-этажного дома, поврежден транспорт и т. д.

