Буженина получится нежной и сочной, если правильно ее замариновать.

12 апреля у верующих наступит Пасха 2026, главным блюдом которой, конечно, является сдобная пасха. Но ведь нужно также подать на стол и что-то соленое. Наиболее традиционной пасхальной закуской считается сочная буженина из свинины. Нежное мясо с пряным ароматом не оставит равнодушным никого.

Сочная буженина в фольге в духовке

Чтобы у вас получилась действительно вкусная и сочная буженина, рецепт рекомендует выбрать правильный вид мяса. Идеально подойдет свиной ошеек или окорок - это части с большим количеством сплошной мышечной ткани. При этом желательно, чтобы на свинине была прожилка мяса - тогда блюдо получится сочным и не превратится в "подошву".

Есть еще одна хитрость, чтобы получилась вкусная буженина в духовке - берите кусок весом примерно 1 килограмм. Именно такое количество приготовится идеально. Если взять меньше, то рискуете пересушить мясо, а слишком большая часть может остаться сырой внутри.

Готовится буженина на Пасху из таких продуктов:

один килограмм свиного ошейка или окорока;

восемь зубчиков чеснока;

чайная ложка соли.

Для маринада понадобятся следующие ингредиенты:

две столовые ложки подсолнечного масла;

лавровый лист;

две столовые ложки мёда;

столовая ложка горчицы;

столовая ложка томатной пасты;

щепотка копченой паприки;

щепотка молотого перца.

Также обязательно подготовьте сверток фольги или большой рукав для запекания.

Перед тем, как замариновать мясо на буженину, промойте мясо и вытрите насухо салфетками. Чесночные зубчики обваляйте в соли. Сделайте ножом надрезы в свинине в разных местах, и в них вставьте чеснок.

Смешайте все ингредиенты для маринада в однородную массу. Мёд лучше брать не твердый, а жидкий, поскольку такой лучше растворяется. Щедро смажьте свинину со всех сторон. Положите в контейнер с крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 6-12 часов.

Разогрейте духовку до 180°. Поставьте в противень маринованное мясо, завернутое в фольгу. Запекайте буженину 1 час, затем разверните покрытие и готовьте еще 30 минут. Готовую закуску снова заверните в фольгу и так оставьте полностью остыть, чтобы сохранить сочность. Буженина по-домашнему в рукаве запекается таким же образом, но обычно получается менее румяной, чем с фольгой.

Вас также могут заинтересовать новости: