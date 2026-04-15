Очередная 'победа' Трампа: цены на топливо в США взлетели до исторического рекорда

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в США выросли до исторического сезонного максимума. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Американской автомобильной ассоциации, в понедельник средняя цена бензина составляла 4,12 доллара за галлон (179,42 гривны за примерно 4 литра, или 47,4 грн/литр). Издание отмечает, что бензин в США в это время года никогда не стоил так дорого.

"Предыдущий рекорд – 4,07 доллара за галлон – был зафиксирован в тот же день в 2022 году после скачка цен, вызванного вторжением России в Украину", – отмечают журналисты.

Видео дня

Между тем, средняя цена на дизельное топливо в США составляет 5,65 доллара за галлон (246,05 грн за примерно 4 литра, или около 60 грн/литр), что более чем на 60 центов превышает предыдущий рекордный показатель для этого периода, который также был установлен в 2022 году.

Журналисты отмечают, что с момента начала войны на Ближнем Востоке стоимость бензина в США выросла на 1,1 доллара за галлон.

Министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что цены на бензин в Штатах будут оставаться высокими еще в течение нескольких недель.

Управление энергетической информации США ожидает, что розничные цены на бензин во втором квартале составят в среднем 4,16 доллара за галлон, если война на Ближнем Востоке закончится в апреле, а к четвертому кварталу – снизятся до 3,55 доллара.

Журналисты отмечают, что скачок цен на бензин и дизельное топливо в США уже сказывается на стоимости авиабилетов, продуктов питания и транспортных услуг.

Ситуация в Иране и цены на топливо – другие новости

Из-за войны на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли и превысили 100 долларов за баррель. Впрочем, на фоне новостей о перемирии между США и Ираном стоимость черного золота обвалилась. Однако после провала первого раунда переговоров и заявления Трампа о блокировании пролива цены вернулись к росту. Стоимость нефти марки Brent 15 апреля достигала почти 97 долларов за баррель.

Рост цен на нефть повлек за собой и стоимость топлива. В частности, цены на бензин в США в конце марта превысили отметку в 4 доллара за галлон.

