Содержит непривычный ингредиент: названа лучшая колбаса в мире

В тройку лидер вошла испанская чисторра.

Рейтинг лучших колбас мира возглавляет португальский продукт – Alheira de Mirandela. Начинка может показаться необычной, учитывая, что помимо мяса внутри колбасы находятся кусочки хлеба.

Издание polsatnews пишет, что колбаса Mirandela содержит говядину и свинину вместе с жиром, мясом птицы, пшеничным хлебом, оливковым маслом и салом, а также приправлена солью, чесноком и сладким или острым перцем.

Второе место заняла копченая колбаса, родом из Польши. По классическому рецепту ее готовят из свинины, которую засаливают вместе с перцем, сахаром, чесноком и часто с майораном.

Затем мясной фарш помещают в большую оболочку и коптят холодным способом в течение 1–1,5 суток, хотя в настоящее время обычно коптят горячим способом, так как это облегчает и ускоряет процесс приготовления колбасы. Классическая версия этой колбасы готовится из свинины, но в 1964 году на рынок была выпущена версия с добавлением 20% говядины.

Замыкает тройку лидеров испанская чисторра. Это быстросоленая колбаса из свинины. Мясо иногда смешивают с говяжьим фаршем. Традиционно колбасу приправляют чесноком, солью и паприкой, что придает ей характерный красный цвет.

Ранее УНИАН писал, что между двумя немецкими землями, Баварией и Тюрингией, возник спор относительно того, кто может претендовать на изобретение колбасы Bratwurst.

