На сайте МВД создадут базу банковских карт и мобильных номеров мошенников

Об этом заявил начальник управления борьбы с киберпреступностью МВД Сергей Демедюк. "Вскоре на нашем сайте внедрим базу данных всех банковских карточек, которые нами были установлены и использовались мошенниками. Также появятся номера мобильных и городских телефонов, которые используются мошенниками для совершения преступлений", - сообщил Сергей Демедюк.

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В настоящее время эта база данных находится на стадии тестирования. Сергей Демедюк сообщил, что в нее будут вносить информацию как правоохранители, так и банки.

По его словам, воспользоваться базой данных для проверки информации во время осуществления финансовой операции сможет каждый желающий.

"Гражданин, который будет осуществлять ту или иную финансовую операцию на неизвестном ему ресурсе или по какому-то объявлению, сможет проверить информацию, которую предлагает ресурс для оплаты финансовой операции, или с какого номера звонит лицо", - сказал Сергей Демедюк.