Россия хочет разместить в космосе ядерное оружие: The Times объяснила, чем это грозит

Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие, которое в случае подрыва может вызвать глобальный хаос, выведя из строя 80% спутников. По сути, РФ может устроить "космический Перл-Харбор".

Об этом предупредил генерал Стивен Уайтинг, глава Космического командования США, в комментарии The Times. По его словам, Америка "очень обеспокоена" планами Кремля. Отмечается, что такие планы РФ являются частью усиления агрессии в космосе, которая наблюдается с начала войны в Украине.

"Россия остается высокоразвитой космической державой и продолжает инвестировать в противокосмическое оружие. Они планируют вывести на орбиту ядерное противоспутниковое оружие, которое будет представлять угрозу для всех спутников на низкой околоземной орбите", – пояснил генерал.

Издание отмечает, что ядерный взрыв на низкой орбите Земли – речь идет о расстоянии от 300 до 1200 миль (или от 480 до 1930 км, – ред.) над поверхностью планеты – может уничтожить и в конечном итоге повредить до 10 000 или 80% от общего количества спутников в космосе.

Помимо сокрушительного удара по военной разведке и системам наведения, взрыв этого оружия выведет из строя значительную часть мировых гражданских спутниковых коммуникаций для интернета и мобильных телефонов, а также услуг GPS. Это называют "космическим Перл-Харбором".

"Проблема с созданием помех работе GPS заключается в том, что это делается таким образом, что влияет на гражданскую авиацию в Восточной и Южной Европе. Когда мы подвергаем опасности гражданские самолеты, полные граждан, которые просто пытаются поехать по делам или на отдых, это чрезвычайно проблематично. Мы не хотим, чтобы это стало нормой", – отметил американский генерал, комментируя действия РФ.

По его словам, за последнее десятилетие космическая сфера кардинально изменилась. Сейчас Китай и Россия создают комплекс боевых космических вооружений. Но несмотря на действия РФ, Китай все же является крупнейшим конкурентом США в космосе.

Генерал считает, что следующая большая война, вероятно, начнется в космосе.

