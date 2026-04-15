'Девятая на подходе': Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине

По словам Трампа, он уже завершил восемь войн.

Мирное урегулирование войны в Украине находится на подходе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business.

"Я завершил восемь войн, девятая на подходе. Никто никогда не завершал ни одной войны. Кто завершил хотя бы одну войну? Никто! Я же завершил восемь войн", - сказал американский президент.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на фронте ситуация для России настолько хороша, что можно изменить подход к мирным переговорам. По его словам, это понимает и Украина.

Кроме того, глава Офиса президента Кирилл Буданов говорил о том, что на следующих переговорах Украина, вероятно, услышит "много нового" от россиян. Он подчеркнул, что удары по российским нефтяным терминалам влияют на ход мирных переговоров.

По словам Буданова, изменение позиции России под влиянием этих ударов является дискуссионным вопросом. Он отметил, что удары по российским нефтяным объектам усиливают позицию Украины на переговорах, а не делает ее слабее.

Глава ОП подчеркнул, что Украина должна делать все для того, чтобы укрепить победную позицию. По его словам, любые средства для достижения этой цели оправданы и правильны.

Вас также могут заинтересовать новости: