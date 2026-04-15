Не все владельцы знают, можно ли гулять с кошкой на шлейке и как правильно это делать.

В последние годы в англоязычном интернете люди все чаще задаются вопросом, можно ли выводить кота на улицу. Хотя в Украине многие хозяева выпускают кошек гулять самих, во многих других странах так не принято. Поэтому их жители надевают на "хвостиков" поводки и отправляются на совместные прогулки. Видео с такими милыми моментами собирают миллионы просмотров в соцсетях, но также порождают обсуждения: а нужно ли вообще животным гулять?

Мы разобрались, можно ли выгуливать кота на шлейке и есть ли у наших меньших братьев потребность в улице. Чтобы не навредить питомцу, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов.

Можно ли выгуливать кошку на поводке

Статью о правилах выгула котов опубликовало издание BBC, ссылаясь на экспертов по животным. Контент с кошками на прогулках в последние годы начал часто появляться в соцсетях. По словам специалистов, в этом вопросе важно прислушиваться к потребностям животного и учитывать особенности характера. Ведь одни любимцы могут постоянно пытаться выбраться из дома, в то время как другие вообще не проявляют интереса к улице.

О том, можно ли выгуливать кошку на шлейке, рассуждает эксперт по благополучию домашних животных Эмили Блэквелл. По словам ветеринара, она не осуждает и не рекомендует эту практику, а призывает рассматривать каждый случай индивидуально. Для большинства кошек уход со знакомой территории будет большим стрессом. Но если кошка любопытная и смелая от природы, то прогулка на поводке может быть для нее дополнительным средством стимуляции.

По словам эксперта, приучать животное к шлейке желательно с самого детства с помощью тренировки. При этом всегда стоит обращать внимание на настроение кошки и прекращать прогулку, если питомец просится домой. Также желательно иметь на примете безопасное место, где кот сможет отдохнуть.

В целом можно ли выгуливать кошку, возможно понять, если понаблюдать за ее поведением. Блэквелл назвала признаки стресса у животного, которые могут указывать на недовольство прогулкой. Питомца стоит вернуть домой, если он проявляет такие знаки:

часто колеблется;

постоянно тревожно оглядывается по сторонам;

отстает от хозяина;

опускает уши и прижимается к земле.

Также о том, нужно ли выгуливать кошку, рассказал главный специалист по поведению животных в организации Cats Protection Дэниел Уоррен-Каммингс. Эксперт объяснил, что многие современные устройства для выгула животных, такие как тонкие шлейки и прозрачные рюкзаки, могут представлять опасность для самочувствия кота. Вынуждая питомца выходить на улицу таким образом, хозяева могут не понимать его потребности.

Специалист сказал, что свободный выгул в безопасной среде всегда будет предпочтительнее для кота. Если его нельзя обеспечить, то многие животные и вовсе приспосабливаются к постоянной жизни в доме. Поэтому хозяевам стоит подстроиться под характер кошки и обеспечить ей комфортные условия, а не пытаться насильно "переделать" питомца.

Если хотите приучить кота гулять на шлейке, дрессировать его нужно с детства. Для этого котенка сначала знакомят с поводком, оставляя тот на видном месте. Затем ненадолго выводят на улицу, поощряя питомца лакомством и постепенно увеличивая время прогулки. Но стоит ли выгуливать кошку - решать только самому животному. И если "хвостик" проявляет страх и недовольство, насильно тащить его на улицу нельзя.

