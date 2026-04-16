Япония впервые со времен Второй мировой войны смягчит правила экспорта оружия, – Reuters

Япония впервые после окончания Второй мировой войны смягчит правила оборонного экспорта. На фоне политики президента США Дональда Трампа такой шаг со стороны Токио вызвал интерес в разных уголках мира.
Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников, Япония должна официально принять новые правила уже в этом месяце. Среди потенциальных клиентов – польские вооруженные силы и филиппинский флот.
По словам двух японских чиновников, одним из первых соглашений, которое, вероятно, одобрит правительство Санаэ Такаичи, станет экспорт подержанных фрегатов на Филиппины, которые находятся в состоянии морского противостояния с Пекином в Южно-Китайском море. Далее могут последовать поставки систем противоракетной обороны.
Варшава и Токио также могут помочь восполнить пробелы в арсеналах друг друга, развивая сотрудничество в системах противодействия дронам и радиоэлектронной борьбы, заявил заместитель главы миссии посольства Польши в Японии Мариуш Богушевский. В прошлом году польская WB Group подписала предварительное соглашение о беспилотниках с японским производителем самолетов ShinMaywa.
Трое европейских дипломатов говорят, что будущее смягчение японской политики в отношении экспорта вооружений поможет западным странам уменьшить свою зависимость от США. Непредсказуемость Трампа, такая как его угрозы выйти из НАТО и вторгнуться в Гренландию, также усилила стремление к диверсификации источников поставок оружия.
Одной из целей изменения правил Японии в отношении экспорта оружия является создание в Азии цепочек поставок оборонной продукции, которые не будут зависеть от США, сказал представитель правящей партии.
Мировой рынок оружия
Немецкая компания Rheinmetall вооружит Бундесвер дронами на €300 млн. Оборонный гигант стремится выйти за пределы своей традиционной сферы деятельности – танков и артиллерии. Концерн намерен освоить такие отрасли, как космос и военно-морское судостроение.
Между тем производитель ракеты Ruta будет разрабатывать аналог HIMARS и крылатые ракеты совместно с Rheinmetall. Отдельным направлением сотрудничества станет создание реактивных снарядов для РСЗО.