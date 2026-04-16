Япония впервые со времен Второй мировой войны смягчит правила экспорта оружия, – Reuters

Предстоящее смягчение японской политики в отношении экспорта вооружений поможет западным странам уменьшить свою зависимость от США.

Япония впервые после окончания Второй мировой войны смягчит правила оборонного экспорта. На фоне политики президента США Дональда Трампа такой шаг со стороны Токио вызвал интерес в разных уголках мира.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников, Япония должна официально принять новые правила уже в этом месяце. Среди потенциальных клиентов – польские вооруженные силы и филиппинский флот.

По словам двух японских чиновников, одним из первых соглашений, которое, вероятно, одобрит правительство Санаэ Такаичи, станет экспорт подержанных фрегатов на Филиппины, которые находятся в состоянии морского противостояния с Пекином в Южно-Китайском море. Далее могут последовать поставки систем противоракетной обороны.

Варшава и Токио также могут помочь восполнить пробелы в арсеналах друг друга, развивая сотрудничество в системах противодействия дронам и радиоэлектронной борьбы, заявил заместитель главы миссии посольства Польши в Японии Мариуш Богушевский. В прошлом году польская WB Group подписала предварительное соглашение о беспилотниках с японским производителем самолетов ShinMaywa.

Трое европейских дипломатов говорят, что будущее смягчение японской политики в отношении экспорта вооружений поможет западным странам уменьшить свою зависимость от США. Непредсказуемость Трампа, такая как его угрозы выйти из НАТО и вторгнуться в Гренландию, также усилила стремление к диверсификации источников поставок оружия.

Одной из целей изменения правил Японии в отношении экспорта оружия является создание в Азии цепочек поставок оборонной продукции, которые не будут зависеть от США, сказал представитель правящей партии.

Немецкая компания Rheinmetall вооружит Бундесвер дронами на €300 млн. Оборонный гигант стремится выйти за пределы своей традиционной сферы деятельности – танков и артиллерии. Концерн намерен освоить такие отрасли, как космос и военно-морское судостроение.

Между тем производитель ракеты Ruta будет разрабатывать аналог HIMARS и крылатые ракеты совместно с Rheinmetall. Отдельным направлением сотрудничества станет создание реактивных снарядов для РСЗО.

