Православный праздник сегодня в народе также называют Арина Рассадница.

16 апреля по новому церковному календарю православные вспоминают Ильинско-Черниговскую икону Божией Матери - одну из почитаемых святынь. Эта дата также приходится на Светлый четверг Пасхальной недели.

День имеет свои традиции, запреты и приметы, которые издавна передаются из поколения в поколение. Рассказываем, что принято делать, чего избегать, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

16 апреля согласно новому календарю Православной церкви Украины - день памяти Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери, которую также называют Черниговской. Согласно старому стилю святыню будут почитать 29 апреля.

Видео дня

Она была создана в 1658 году иконописцем Григорием Дубенским, принявшим в монашестве имя Геннадий. Долгое время святыня находилась в Троицком монастыре в Чернигове. По преданию, в 1662 году образ прославился чудом - из глаз Богородицы на протяжении восьми дней, с 16 по 24 апреля, текли слезы. Вскоре после этого на город напало войско крымского хана и разорило его. Захватчики ворвались и в Троицкий монастырь, разграбили церковную утварь, повалили иконы, однако сам чудотворный образ остался невредимым - верующие считали, что его защитила высшая сила. Также нападавшие не смогли проникнуть в пещеры преподобного Антония Печерского, где скрывалась братия, а позже и вовсе отступили.

С XVII века начали фиксировать случаи чудес, связанных с этой иконой. В труде святителя Димитрия Ростовского "Руно орошенное" описаны десятки исцелений жителей Чернигова и окрестностей, а список таких свидетельств со временем только увеличивался - среди них упоминается даже случай воскрешения.

Считается, что после закрытия Троице-Ильинского монастыря в 1924 году оригинал святого образа был утрачен, однако до наших дней сохранились его копии.

***

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще: вспоминают мучениц Агафию, Ирину и Хионию, мученика Леонида и других мучениц.

***

16 апреля - как по новому, так и по старому стилю - приходится на Светлый четверг Пасхальной недели. В это время продолжают прославлять Воскресение Христа: в храмах идут торжественные богослужения, остаются открытыми Царские врата, а верующие посещают службы, благодарят Бога и поздравляют родных и близких.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 16 апреля православные чтят память икону Божией Матери "Неувядаемый Цвет" - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о его традициях.

Что можно и что нельзя делать сегодня

В этот день верующие могут помолиться перед образом Ильинско-Черниговской Божией Матери. Считается, что эта чудотворная икона помогает в самых разных нуждах, особенно ей молятся об исцелении от слепоты, недугов ног, ревматизма и хронических заболеваний.

В народной традиции этот день известен как Навский четверг, или Пасха мертвых. Название праздника происходит от древнего слова "Навь" - так в старину называли потусторонний мир, в противоположность "Яви", миру живых. По поверьям, в дни после Пасхи граница между мирами становилась тоньше, и души предков могли на короткое время навестить своих близких.

Такие поверья дали начало обычаю "христосоваться" с усопшими - люди приходили на кладбище и оставляли на могилах крашеные яйца. В некоторых регионах эта традиция сохраняется и сегодня. Однако в православной традиции этого не делают, ведь на Светлой седмице не принято устраивать поминки и посещать могилы.

Особое значение в этот день придают милосердию - на Светлой седмице нельзя отказывать в помощи, наоборот, нужно быть щедрым, подавать милостыню, поддерживать нуждающихся и устраивать угощения для бедных.

Еще одно название дня - Арина Рассадница, когда благоприятно заниматься огородом.

В церковный праздник 16 апреля, как и в любой другой день, следует избегать ссор, ругани, зависти и сплетен. Нельзя отказывать в помощи, обижать животных и желать зла другим - такие поступки считаются грехом.

По народным приметам в этот день не рекомендуется давать что-либо взаймы - ни деньги, ни вещи, чтобы не "отдать" вместе с ними свое благополучие.

В Навский (Светлый) четверг существуют и особые запреты. Церковь не одобряет оставление еды и напитков на могилах - это относят к языческим обычаям. Вместо этого советуют помянуть усопших добрыми делами: например, раздать выпечку или милостыню нуждающимся. Также не приветствуется употребление алкоголя, особенно на кладбище.

Существует и поверье, что в этот день женщинам лучше не шить и не брать в руки иглу с ниткой - можно "зашить глаза" кому-то из умерших. Не стоит унывать и предаваться печали, особенно вспоминая умерших.

Народные приметы о погоде 16 апреля

По погоде и природным знакам в этот день судят о весне и будущем урожае:

стоит ясная и теплая погода - таким будет и май;

ветрено и прохладно - холода задержатся до самого лета;

сильный дождь - к жаркому лету;

много подорожника - к богатому урожаю;

на осине много сережек - хорошо уродится горох.

В этот день принято наводить порядок в саду, белить деревья, заниматься рассадой. Говорят, что если сегодня начнется гроза, то будет богатый урожай.

