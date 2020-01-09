В ходе аудита выявили большой нелегальный песчаный карьер в Полтавском районе

Отмечается, что за два года на этом карьере незаконно добыли более миллиона тонн песка.

В ходе аудита деятельности структурных подразделений, инициированного главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым, обнаружен большой нелегальный песчаный карьер на территории Полтавского района.

По предварительной информации, нелегальная добыча песчаной смеси осуществлялась под прикрытием реализации проекта «Восстановление гидрологического режима и улучшение санитарного состояния р. Коломак на участке за пределами сел Затурино, Андрушки и Макуховка на землях Ковалевского сельского совета Полтавского района».

За период около 2-х лет было незаконно добыто более чем 1 миллион тонн песка, чем, по предварительным расчетам, нанесен ущерб в размере более 100 млн. грн. На месте нелегальной добычи образовался песчаный «террикон» длиной около 1 км, шириной – около 100 м и высотой до 10 м.

Видео предоставлено полтавскими активистами-экологами.

Соотвествующее обращение по проверке указанных фактов было направлено председателем Полтавской ОГА Олегом Синегубовым в Управление СБУ в Полтавской области.