Общественные активисты требуют отозвать законопроект о запрете критики власти
Участники движений ЧЕСНО, "Стоп цензуре!", Инициативы "Реанимационный пакет реформ" заявили, что законопроект №2225, внесенный недавно в Раду, угрожает свободе слова.
Участники общественных движений сделали совместное заявление относительно зарегистрированного в парламенте законопроекта №2225 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно защиты и сохранения авторитета государства)».
"Действия направленные на подрыв авторитета органов государственной власти, местного самоуправления и объединений граждан Украины, и/или циничное, пренебрежительное отношение и неприятие как отдельных структурных элементов системы государственного управления (его соответствующих органов), так и государства в целом, что в дальнейшем может повлечь за собой нарушение устоявшихся социальных норм и правил организации общественного и государственного строя и жизни - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", - сказано в законопроекте, который подал нардеп Константин Матейченко.
Активисты считают, что эта норма де-факто вводит цензуру на критику органов власти, отдельных чиновников и политических партий.
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"В случае принятия законопроекта, он может использоваться для преследования средств массовой информации, активистов и политических репрессий.
Изменения, предлагаемые законопроектом №2225, по духу близкие к антидемократическим «законам о диктатуре 16 января»", - сказано в заявлении активистов.
"..такое вопиющее нарушение права на свободу слова не может быть оправдано никаким образом, в том числе потребностями информационной безопасности государства", - считают представители общественных движений.
Кроме того, представители движений ЧЕСНО, Стоп цензуре и инициативы Реанимационный Пакет Реформ призвали народного депутата Константина Матейченка и всю фракцию «Народного фронта» отозвать данный законопроект, а профильный комитет - дать отрицательное заключение и не рекомендовать включение законопроекта №2225 в повестку дня парламента.
Напомним, 1 березная УНИАН сообщал, что в Раде зарегистрирован законопроект о лишении свободы на срок до трех лет за критику власти.