В Раде зарегистрирован законопроект о лишении свободы на срок до трех лет за критику власти

Законопроект № 2225 предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому за "умышленные действия по подрыву авторитета государства и власти" будет усилено наказание, передает Новое время.

"Общественно опасные противоправные деяния, посягающие на авторитет Украины как суверенного государства, публичное унижение, надругательство, осквернение или иные действия, направленные на подрыв авторитета органов государственной власти, местного самоуправления и объединений граждан Украины, и/или циничное, пренебрежительное отношение и неприятие как отдельных структурных элементов системы государственного управления (его соответствующих органов), так и государства в целом должны быть наказаны исправительными работами на срок до двух лет, арестом до двух месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", - говорится взаконопроекте, опубликованном на сайте парламента.

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В пояснительной записке также указано, что законопроект не требует консультаций с общественностью.

Ранее, Верховная Рада в четверг, 12 февраля, внесла изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за отдельные военные преступления в условиях особого периода.

Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом в четверг поддержали 245 народных депутатов.