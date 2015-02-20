У дома мэра Черкасс взорвалось неизвестное устройство

Ночью в селе Мошны Черкасского района под окнами частного дома городского головы Черкасс Сергея Одарича взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в Черкасской области, отказавшись от дальнейших комментариев.

В то же время, как сообщил утром на своей странице в соцсети «Фейсбук» сам Одарич, ночью неизвестные злоумышленники бросили взрывное устройство под окна спальни его дома.

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«Вполне очевидно, что намерение злоумышленников было запугать. Потому что заряд был не сильным – даже не выбиты оконные стекла. При этом точность попадания очень высокая, особенно учитывая дальность броска (40-50 м). На месте работают эксперты-взрывотехники и следователи», - сообщил он.

В своем сообщении в соцсети мэр Черкасс связывает это происшествие со своей позицией относительно застройки центральной части Черкасс. В частности, Одарич выступает против застройки Замковой горы на берегу Днепра (здесь планировали построить гостиницу) и площади за Черкасским областным драмтеатром (планировалось построить элитный жилой комплекс).