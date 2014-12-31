В Николаеве в подъезде многоэтажки подорвали взрывное устройство

Как сообщили в управлении связей с общественностью МВД, установлено, что взрыв произошел на 6-м этаже дома возле тамбурной двери. Повреждены двери шахты лифта, тамбур и выбиты стекла в подъезде.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Заводского райотдела милиции города, правоохранители опрашивают свидетелей происшествия, устанавливают все обстоятельства и причастных к взрыву лиц. Эксперт, осмотрев место, изъял металлические осколочные элементы взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу.

Правоохранители уже установили лицо, которое обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Проводятся следственные действия.