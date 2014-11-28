Под Славянском задержаны двое мужчин, сбежавших из колонии после минометного обстрела
14:03, 28 ноября 2014Общество
0 0
Вчера военнослужащие Национальной гвардии Украины на блокпосту в районе Славянска задержали двух подозрительных мужчин, которые оказались беглецами из местной колонии.
На блокпосту задержали двух беглецов / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, установлено, что в результате минометного обстрела одной из исправительных колоний в Донецкой области совершили побег четверо осужденных, отбывавших там наказание.
Читайте такжеВ тюрьмах на востоке Украине разрушена почти вся инфраструктура - омбудсменОдного из беглецов удалось задержать сотрудникам колонии. Информация об инциденте поступила на посты Нацгвардии.
Задержанные осужденные были переданы в компетентные органы, где по ним принимают правовое решение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter