Под Славянском задержаны двое мужчин, сбежавших из колонии после минометного обстрела

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, установлено, что в результате минометного обстрела одной из исправительных колоний в Донецкой области совершили побег четверо осужденных, отбывавших там наказание.

Читайте такжеВ тюрьмах на востоке Украине разрушена почти вся инфраструктура - омбудсменОдного из беглецов удалось задержать сотрудникам колонии. Информация об инциденте поступила на посты Нацгвардии.

Задержанные осужденные были переданы в компетентные органы, где по ним принимают правовое решение.