Боевики обстреляли колонию в Чернухино, сбежали четверо заключенных

В результате повреждения ограждения колонии сбежали четверо заключенных, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Луганской ОГА.

«Несколько снарядов взорвались в непосредственной близости от колонии и повредили ограду, - сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. – Через поврежденное ограждение сбежали четверо осужденных за тяжкие преступления. Трое из них - жители Красного Луча (город на юге Луганской области, который находится под контролем боевиков), один - из Джанкоя (Крым).

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