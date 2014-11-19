Ситуация на дебальцевском направлении напряженная, армия уничтожает огневые точки боевиков

Артиллерия сил АТО уничтожает огневые точки боевиков, которые обстреливают населенные пункты возле Дебальцево и Чернухино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Остается напряженной ситуация на дебальцевском направлении. Здесь боевики обстреляли из реактивных установок «Град» позиции сил АТО вблизи н.п. Никишино, Редкодуб, Донецкий, Новотошковское», - сообщил он.

«Из минометов террористы обстреляли опорные пункты возле г. Дебальцево и пгт Чернухино. Наши артиллеристы наносят удары в ответ, уничтожая огневые точки террористов», - сообщил Лысенко.

По его словам, ситуация на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной.

«В то же время обостряются конфликты между разными террористическими группировками в районах, подконтрольных боевикам», - отметил он.

«За минувшие сутки наиболее активные обстрелы позиций АТО зафиксированы на донецком и дебальцевском направлениях, а также возле Бахмутовской трассы», - сообщил Лысенко.