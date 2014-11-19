Ситуация на дебальцевском направлении напряженная, армия уничтожает огневые точки боевиков
Боевики обстреляли из реактивных установок «Град» позиции сил АТО вблизи н.п. Никишино, Редкодуб, Донецкий, Новотошковское.
Артиллерия сил АТО уничтожает огневые точки боевиков, которые обстреливают населенные пункты возле Дебальцево и Чернухино.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Остается напряженной ситуация на дебальцевском направлении. Здесь боевики обстреляли из реактивных установок «Град» позиции сил АТО вблизи н.п. Никишино, Редкодуб, Донецкий, Новотошковское», - сообщил он.
«Из минометов террористы обстреляли опорные пункты возле г. Дебальцево и пгт Чернухино. Наши артиллеристы наносят удары в ответ, уничтожая огневые точки террористов», - сообщил Лысенко.
По его словам, ситуация на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной.
«В то же время обостряются конфликты между разными террористическими группировками в районах, подконтрольных боевикам», - отметил он.
«За минувшие сутки наиболее активные обстрелы позиций АТО зафиксированы на донецком и дебальцевском направлениях, а также возле Бахмутовской трассы», - сообщил Лысенко.