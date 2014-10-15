Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО вблизи Дебальцево и Авдеевки

Боевики не прекращают обстрелов позиций сил АТО вблизи населенных пунктов Дебальцево, Чернухино, Гранитное, Пески, Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Напряженная ситуация в районе населенных пунктов Дебальцево, Чернухино, Гранитное, Пески, Авдеевка», - говорится в сообщении.

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«Там боевики обстреливают наши позиции. Силы АТО в ответ осуществляют огневое поражение по огневым точкам боевиков», - сообщает штаб АТО.

Кроме того, отмечается, что обстановка в районе аэропорта Донецк и в Мариуполе под контролем сил АТО. «Мы оперативно реагируем на вызовы, возникающие в рамках реализации задач по урегулированию ситуации на востоке Украины», - уверяют в пресс-центре.