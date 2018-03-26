В Испании задержали украинского хакера, ограбившего банки на $1 миллиард, обыски прошли и в Киеве (видео)

По одной только сделке хакер продал около 140 тыс. реквизитов банковских карточек, а сумма «гонорара» за них составила почти 1,5 млн долл.

Киберполиция Украины разоблачила украинского хакера, входившего с 2016 года в международную хакерскую группировку «Cobalt», которого подозревают во взломе компьютеров мировых банков и гостиниц.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

«На данный момент оперативники киберполиции установили всех участников этой группировки. Все они находятся на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что установлена причастность 30-летнего жителя Киева к разработке вирусов, кибершпионажу и продаже персональных данных граждан со всего мира.

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«Хакер также сбывал различное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и последующего полного контроля над ними», - сообщает киберполиция.

При этом сообщается, что подозреваемый разрабатывал и поддерживал надлежащую работу эксплойтов, которые использовали уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

«После получения доступа к компьютеру, злоумышленник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или гостиницы, компьютер которых был поражен. Полученную информацию - продавал. Установлено, что во время одной из таких махинаций ему удалось продать около 140 тысяч реквизитов банковских карточек. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма «гонорара» составляла почти 1,5 миллиона долларов», - сообщили правоохранители.

Работники киберполиции провели санкционированные обыски по адресам регистрации и проживания злоумышленника, во время которых изъяли компьютерную технику и флэш накопители.

«По результатам их предварительного осмотра специалисты из киберполиции обнаружили информацию о почтовых ящиках, которые использовались для незаконного вмешательства. Также обнаружены базы данных веб-ресурсов сети Интернет, к которым незаконно был получен доступ, скомпрометированные данные банковских карточек, доступы к системам клиент банков граждан стран Европы и Соединенных Штатов Америки и сканкопии паспортов, как граждан Украины, так и других стран мира. Кроме того, выявлены учетные записи доступа к закрытым хакерским форумам и различное вредоносное программное обеспечение», - сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что в рамках уголовного производства, начатого по ст. 361 УК Украины, устанавливаются лица, которым злоумышленник продавал вредоносное программное обеспечение и помогал в получении полного контроля над компьютерной техникой жертв.

Видео: Національна поліція України

В свою очередь, lb.ua со ссылкой на испанскую газету El Mundo сообщает, что национальная полиция Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран задержала 34-летнего украинца Дениса К., подозреваемого в причастности к кибератакам против банков по всему миру, в том числе в России.

Общий ущерб, нанесенный преступной группировкой, лидером которой являлся задержанный, составляет около $1 млрд.

Задержанный приехал в Испанию в 2014 году. 6 марта 2018 года он был задержан в Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Считается, что украинец был мозговым центром группировки Cobalt, которая действовала с 2013 года и получила обманным путем сотни миллионов долларов. В группировку входили еще три человека: два украинца и россиянин.

Они заражали с помощью вредоносного программного обеспечения компьютерные системы банков, что позволяло им снимать деньги с банкоматов на расстоянии, изменять банковские балансы и модифицировать счета. Полученные средства переводились в криптовалюту.

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Операция прошла при сотрудничестве с ФБР и Европолом, правоохранительными органами других государств.

Как сообщал УНИАН, в середине марта Департамент киберполиции Национальной полиции Украины совместно с немецкими правоохранителями установили, что двое жителей города Черновцы с 2013 по 2016 год преступным путем получали цифровые пакетные марки мирового сервиса логистики DHL, которые затем перепродавали с существенными скидками, чем нанесли логистической компании более 1,5 млн евро убытков.

В конце февраля в Киеве киберполиция задержала организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. Сеть «Avalanche» работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.