В Киеве задержали хакера, которого разыскивали в 30 странах мира (фото)

Сегодня суд должен избрать задержанному меру пресечения.

В Киеве киберполиция задержала организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Как сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины, вчера во время задержания правоохранители обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому злоумышленник прибыл в столицу.

Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения в Полтаве.

Во время обыска на арендованнной им квартире полицейские также изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

Отмечается, что сеть «Avalanche» работала 7 лет. В ей ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

«30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности - 33-летнего местного жителя. 1 декабря 2016 года Октябрьским районным судом Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск», - говорится в сообщении.

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Согласно украинскому законодательству, ему инкриминируют причастность к совершению ряда уголовных преступлений: ч.3 ст.209, ч.1 ст.361, ч.2 ст.342 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как «Avalanche», которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это нанесло ущерб более чем на 6 млн евро.

Кроме того, денежные потери, связанные с кибератаками, проведенными по сети «Avalanche», согласно предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

Ранее в Польше задержали украинского хакера, которому грозит 30 лет заключения в США.