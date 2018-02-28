На Волыни разоблачили двух кибермошенников: их мобильное приложение для поиска друзей похищало деньги

Распространенная на более 2 тысячи устройств программа проверяла наличие установленного мобильного банкинга и в дальнейшем выводила средства через систему моментальных интернет-расчетов.

На Волыни разоблачены двое злоумышленников, которые установили на более чем 2 тысячи мобильных устройств вредоносное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного вмешательства в работу смартфонов.

Как сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, программа маскировалась под мобильное приложение для поиска друзей и была направлена на похищение средств с банковских счетов пользователей мобильного банкинга.

Читайте такжеСуд арестовал без права залога хакера из Полтавы, которого разыскивали 30 стран"Преступная группа состояла из двух человек - 23-летнего жителя Волыни и 20-летнего жителя Херсонской области. Они создали и распространяли программу, имеющую несколько административных панелей. Эта программа после загрузки на смартфон проверяла наличие установленного мобильного банкинга, отправляя смс-запросы на запрограммированные специальные номера. В дальнейшем происходил вывод средств через систему мгновенных интернет-расчетов WebMoney Transfer на банковские счета злоумышленников", - говорится в сообщении.

Установлено, что таким образом подозреваемым удалось инфицировать более 2 тысяч мобильных устройств.

Обоим злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 361-1 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде личного обязательства.