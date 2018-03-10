Хакеры украли с серверов Германии документы по Украине, Беларуси и "Брекситу" - СМИ

14:35, 10 марта 2018
Мир
891 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеРоссия стала лидером международной киберпреступности - доклад

Как сообщает Der Spiegel, всего было похищено шесть документов, причем сотрудники кибербезопасности сознательно не стали ограничивать к ним доступ, так как в них не содержалось конфиденциальной информации.

Атаки на сервера Министерства иностранных дел и Министерства обороны Германии были совершены в декабре 2017 года, однако о них стало известно лишь в конце февраля этого года. СМИ сообщали, что атака была осуществлена группировкой Fancy Bears, которую связывают с Россией. Также сообщалось, что, хотя атаки были совершены в декабре, компьютеры были инфицированы вредоносным ПО задолго до этого.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Германия#хакеры#документы