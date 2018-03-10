Хакеры украли с серверов Германии документы по Украине, Беларуси и "Брекситу" - СМИ

Сотрудники кибербезопасности Германии намеренно не ограничивали к ним доступ, поскольку в них не содержалось конфиденциальной информации.

Хакеры, атаковавшие в прошлом году сервера Министерства иностранных дел и Минобороны Германии, украли протокол переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза («Брексит»), а также документы, касающиеся переговоров с Украиной и Беларусью.

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Как сообщает Der Spiegel, всего было похищено шесть документов, причем сотрудники кибербезопасности сознательно не стали ограничивать к ним доступ, так как в них не содержалось конфиденциальной информации.

Атаки на сервера Министерства иностранных дел и Министерства обороны Германии были совершены в декабре 2017 года, однако о них стало известно лишь в конце февраля этого года. СМИ сообщали, что атака была осуществлена группировкой Fancy Bears, которую связывают с Россией. Также сообщалось, что, хотя атаки были совершены в декабре, компьютеры были инфицированы вредоносным ПО задолго до этого.