194 года назад климат Земли внезапно похолодал на 1 градус, что вызвало неурожаи и голод во многих регионах мира.

Ученые наконец-то нашли вулкан, извержение которого вызвало глобальный климатический катаклизм 1831 года. Виновником оказался вулкан Заварицкий, расположенный на одном из островов Курильской гряды.

Изучение кернов полярного льда и исторические записи свидетельствуют, что в 1831 году произошло вулканическое событие большой величины. Однако до сих пор найти виновника казалось почти невозможным, хотя влияние этого события на мир было несомненным. Косвенным следствием извержения стали неурожаи во всем мире и голод, пишет Independent.

Ученые из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии считают, что виновником тех страшных событий был один из 160 четвертичных наземных вулканов или 89 подводных вулканов на Курильском архипелаге, который сейчас находится под контролем России.

В научном сообществе давно шли дебаты о том, какой вулкан вызвал похолодание климата на 1 градус в 1831 году, за которым последовали проблемы с выращиванием урожаев. Назывались разные варианты - от Филиппин до Сицилии.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, позволило точно датировать и сопоставить отложения пепла в ледовых кернах. И это указало на вулкан Заварицкий.

"Только в последние годы мы разработали способность извлекать микроскопические кусочки пепла из кернов полярного льда и проводить их детальный химический анализ. Эти обломки невероятно мелкие, примерно одна десятая диаметра человеческого волоса. Мы проанализировали химический состав льда с очень высоким временным разрешением. Это позволило нам определить точное время извержения на весну-лето 1831 года", - говорят авторы исследования.

Но дальше надо было сопоставить эти образцы с образцами пепла из всех вулканов мира. В конце концов виновник был найден.

Климатическая аномалия 1831 года

На 1831 год выпал ряд глобальных климатических аномалий, которые по крайней мере частично были следствием значительных вулканических извержений, которые происходили в предыдущие десятилетия.

Согласно историческим данным, в 1831 году во многих регионах мира наблюдались аномальные погодные условия, которые вызвали неурожаи. Это, в свою очередь, приводило к локальным кризисам продовольствия.

Также сохранились документальные записи о значительных штормах и наводнениях в разных частях мира. Такие события стали более частыми из-за нестабильности климата в то время.

