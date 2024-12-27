Огромный шлейф пепла может ввергнуть планету во время "без лета".

Уже в этом веке мир может столкнуться с новым суперизвержением вулкана. Как пишет Interesting Engineering, в 1815 году в Индонезии произошло самое мощное в истории извержение вулкана на горе Тамбора, последствия которого ощущал весь мир.

Огромный шлейф пепла охладил планету, и следующий год вошел в историю как "Год без лета". Глобальная температура резко упала, урожайность резко упала, вызвав глобальный голод, а пандемия холеры унесла тысячи жизней.

Ученые прогнозируют, что новое суперизвержение может произойти в течение этого века, с вероятностью 1 из 6. По словам профессора климатологии Маркуса Стоффеля из Женевского университета, последствия могут быть еще хуже, поскольку мир сейчас значительно гуще заселен и уже сталкивается с последствиями климатического кризиса. Однако конкретного плана на случай подобной катастрофы до сих пор не разработан.

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"Сейчас человечество не имеет никакого конкретного плана преодоления такого катастрофического события", - говорится в публикации.

Кроме пепла, вулканы выбрасывают газы, среди которых особенно опасен диоксид серы. Попадая в стратосферу, этот газ образует мелкие частицы, которые отражают солнечный свет и вызывают охлаждение. Такие частицы могут оставаться в атмосфере годами, как это было после извержения Тамбора, которое снизило глобальную температуру примерно на 1°C.

Говорится, что сегодня около 800 миллионов человек проживают в зонах активных вулканов. Мощное извержение может вызвать уничтожение городов, значительные экономические потери и длительный хаос. Например, Кампи Флегрей, вулкан вблизи Неаполя, демонстрирует признаки активности и угрожает миллиону людей.

"Даже небольшое снижение температуры на 1°C может спровоцировать сбои в сельском хозяйстве, экстремальные погодные явления и социальные потрясения. По оценкам, подобное Тамбора извержение может нанести экономический ущерб более 3,6 триллиона долларов только в первый год", - отмечают авторы.

Место следующего суперизвержения остается непредсказуемым. Особое беспокойство вызывают вулканически активные регионы, такие как Индонезия и Йеллоустоунский национальный парк в США.

Ученые обращают внимание на то, что, хотя временное охлаждение из-за извержения вулкана может притормозить нагрев планеты, со временем Земля вернется к текущим климатическим тенденциям. Однако жертвы могут быть ужасными.

Извержения вулканов в мире - последние новости

Как писал УНИАН, недавно в Японии начал извергаться опасный вулкан. Как стало известно, вулкан выпустил столб пепла и дыма, который поднимается в небо на 3000 метров. Исследователи прогнозируют, что даже небольшие вулканические камни могут переноситься ветрами на расстояние до 7 км.

Также сообщалось, что масштабное извержение вулкана 1815 года в Индонезии изменило жизнь людей. Катаклизм был такого масштаба, что радикально изменил гору, уменьшив ее высоту более чем на 1219 м.

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