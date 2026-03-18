У людей бронзового века были железные предметы внеземного происхождения, - исследование

Метеоритное железо в артефактах бронзового века было нормой.

В бронзовом веке люди не умели выплавлять железо, и тем не менее, существует множество примеров железных артефактов того времени, включая знаменитый кинжал Тутанхамона. Однако, как пишет IFLScience, ученые наконец разгадали эту загадку, установив, что большинство артефактов были сделаны из металла внеземного происхождения.

Хотя люди бронзового века не могли выплавлять железо, для чего требовалась температура 1538 °C, существовал другой источник железа: метеориты.

Так, обнаруженные в 1963 году сокровища Вильены в Аликанте археологи сначала ошибочно отнесли к позднему бронзовому веку (1400-1200 гг. до н.э.) из-за наличия двух железных предметов: небольшой полой полусферы, покрытой ажурным золотым листом, предположительно острия скипетра или рукояти меча, и открытого браслета. Однако анализируя химический состав исследователи обнаружили, что он лучше всего соответствует железу, полученному из метеорита.

Один из самых известных артефактов, имеющий метеоритное происхождение, – кинжал Тутанхамона. Существует множество свидетельств того, что древние египтяне считали железо важным и связывали его с небом.

"С начала 19-й династии (примерно 1295 г. до н.э.) появилось новое иероглифическое слово, обозначающее железо, что буквально переводится как "железо с неба". Почему это новое слово появилось именно в таком виде в это время, неизвестно, но позже оно стало применяться ко всему металлическому железу. Очевидным объяснением внезапного появления этого слова может быть крупное столкновение или большой метеоритный дождь", – объяснила научный сотрудник кафедры физических наук Открытого университета Диана Джонсон.

В то же время исследование 2017 года, в котором анализировалось соотношение никеля и железа в коллекции артефактов бронзового века, показало, что метеоритное железо в артефактах было нормой.

"Полученные результаты позволяют предположить, что большинство или даже все железные изделия бронзового века происходят из метеоритного железа до некоего переходного периода, который, предположительно, произошел около 1200 года до н.э.", – объясняют исследователи.

