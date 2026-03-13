Посвященный Митре: в Германии нашли древнее святилище загадочного культа

Во время специальных ритуалов членам культа передавали "тайные знания".

В Германии археологи обнаружили редкую римскую святыню, связанную с таинственным культом. Как сообщает Fox News, по словам исследователей, это древнейший известный храм такого типа в Баварии.

Остатки сооружения нашли во время подготовки территории к строительству многоэтажных жилых домов в городе Регенсбург. Храм был возведен в I или II веке н.э. и посвящен Митре - центральной фигуре так называемого "мистерийного культа", связанного со светом и космическим порядком.

Один из самых загадочных культов Римской империи

Культ Митры распространился в Римской империи во II–III вв. н. э. и существовал параллельно с ранним христианством.

Археолог Йоханнес Себрих из городской службы археологии Регенсбурга отметил, что открытие является "очень редким" и фактически уникальным для Баварии. По его словам, анализ найденных в святилище монет показал, что это самый старый из девяти известных храмов Митры, которые до сих пор были обнаружены в регионе.

Исследователь объяснил, что культ распространился из Малой Азии в Рим через культурные контакты. Во время специальных ритуалов членам культа - так называемого митраизма - передавали "тайные знания".

По словам Себриха, последователи могли проходить до 7 уровней посвящения, что символизировало восхождение "небесной лестницей" к высшему уровню познания:

"Это можно описать как "звездный культ" или "культ мистерий". Его и сегодня считают одним из самых интересных и одновременно самых загадочных культов римских богов".

Ритуалы и находки

На месте раскопок археологи нашли посуду для питья, столовую посуду и емкости для хранения продуктов.

Также были обнаружены кости животных в ритуальных или мусорных ямах, что, по словам исследователей, свидетельствует о высококачественной пище, которую приносили в жертву или употребляли во время обрядов.

Сначала археологи не осознали значение сооружения. Только во время дальнейшего анализа они пришли к выводу, что это был так называемый мифраэум – храм культа Митры.

Среди важных находок – серебряная вотивная табличка с надписью DEO INVICTO ("непобедимому богу"), титулом, который использовали исключительно в отношении Митры.

По словам Себриха, к культу допускали только избранных, но членство не зависело от социального статуса. Среди последователей были солдаты, ветераны, купцы, рабы и вольноотпущенники. В то же время женщин в культ, как правило, не принимали.

Культ постепенно исчез в V веке, когда христианство стало доминирующей религией Римской империи.

По словам археологов, храм сгорел в 171 году н.э. во время Маркоманских войн. Его больше не восстанавливали, даже после того как в 179 году император Марк Аврелий основал в этом районе военный лагерь, что способствовало расширению гражданского поселения.

Исследователи предполагают, что уцелевшие алтари или культовые предметы могли быть спасены из руин и использованы в новых святынях.

