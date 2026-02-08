Ледяная пещера посреди жаркой пустыни США не тает уже 3 тыс. лет: в чем ее феномен

Устойчивый холод внутри пещеры обусловлен ее геологическим происхождением.

В пустыне штата Нью-Мексико в США есть уникальная природная аномалия – ледяная пещера вулкана Бандера, температура в которой остается ниже нуля уже более трех тысяч лет. При этом в самой пустыне царит жара, пишет Daily Galaxy.

В отличие от других пещер, где температура колеблется, в пещере Бандера она стабильно остается ниже нуля, что дает ученым редкую возможность исследовать природный "холодильник", который находится в замерзшем состоянии уже более 3 400 лет.

Отмечается, что устойчивый холод внутри пещеры обусловлен ее геологическим происхождением. По словам специалистов, лавовые трубки образуются тогда, когда во время вулканического извержения расплавленная лава течет под поверхностью земли. Когда верхний слой охлаждается и затвердевает, лава под ним продолжает двигаться, а затем вытекает, оставляя после себя пустой туннель. Пещера расположена именно в одном из таких природных ходов, а ее форма вместе с пористой структурой стен позволяет холодному воздуху задерживаться внутри, не пропуская при этом внешнее тепло.

Видео дня

Лед в пещере постоянно пополняется талой снежной водой и дождями, которые, попадая внутрь, сразу замерзают на ледяном полу. В результате лед накапливался на протяжении тысячелетий и сейчас его толщина достигает 6 метров. Стабильность температуры позволила ему сохраниться, несмотря на экстремальную жару снаружи.

Жизнь в холоде

Несмотря на минусовые температуры, это место является домом для арктических водорослей. Эти выносливые организмы процветают на поверхности льда, образуя яркий сине-зеленый слой, покрывающий замерзший пол. По словам эколога из Центра естественной истории гор Сандия Пола Мауэрманна, присутствие водорослей в такой холодной среде является удивительным примером адаптации.

Кроме того, наличие арктических водорослей в подземной камере подчеркивает жизнестойкость живых организмов в экстремальных условиях: замороженная экосистема пещеры является свидетельством способности природы приспосабливаться и существовать даже в самых сложных средах.

Геологическая капсула времени

Сам вулкан Бандера, хотя и находится в состоянии покоя, играет важную роль в понимании вулканической активности и ее долгосрочного влияния на окружающую среду. Он является ярким примером извержения шлакового конуса, которое характеризуется короткими, взрывными выбросами лавы, формирующими крутые конусы, покрытые рыхлыми вулканическими обломками. Извержение вулкана Бандера привело к образованию кратера глубиной около 244 метров, который посетители могут увидеть и сегодня.

По мере того как лавовые потоки охлаждались и затвердевали, часть лавы вытекала, оставляя после себя туннели, которые со временем и сформировали ледяную пещеру. Этот процесс наглядно демонстрирует, как вулканическая деятельность может создавать уникальные геологические объекты, которые меняются с течением времени. Согласно информации на сайте пещеры, эти лавовые поля в настоящее время простираются на расстояние примерно 37 километров.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Сахаре нашли загадочные темные плато, которые меняют пустыню уже миллионы лет. Ученые NASA зафиксировали их на юге Мавритании. Спутниковые снимки показали, что с одной стороны этих образований активно накапливается песок, тогда как с другой - дюны почти полностью отсутствуют. Причем это явление остается неизменным как минимум в течение десятилетия. Фотография 2014 года демонстрирует почти идентичное расположение дюн, что свидетельствует о длительной стабильности взаимодействия между ветром и рельефом.

Вас также могут заинтересовать новости: