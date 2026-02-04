В древней пещере скрывалась удивительная тайна: что нашли в ней ученые

В совокупности эта коллекция ископаемых предоставляет критически важную, недостающую основу для изучения естественной истории Новой Зеландии.

Найденная в древней пещере сокровищница ископаемых раскрыла недостающую главу в истории дикой природы Новой Зеландии. Об этом пишет discoverwildlife.

Описанные в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, эти находки раскрывают бурное прошлое и намекают на то, что предок знаменитого наземного попугая, возможно, на самом деле летал.

Отмечается, что Новая Зеландия славится своей культовой дикой природой, в которой преобладают птицы, рептилии и насекомые. Благодаря палеонтологической летописи исследователи много знают о её действительно древнем прошлом (около 18 миллионов лет назад) и более недавнем прошлом (около 1000 лет назад), но промежуточная область изучена гораздо хуже.

Важно, что новые ископаемые помогают заполнить этот пробел. Они были найдены в пещере Моа Эггшелл на Северном острове страны. Возраст находок составляет от 1 до 1,5 миллионов лет, и среди них 12 видов вымерших птиц и четыре вида вымерших лягушек. Тревор Уорти из Университета Флиндерса рассказал:

"Это недавно обнаруженный вид птиц в Новой Зеландии. Эта замечательная находка предполагает, что наши древние леса когда-то были домом для разнообразной группы птиц, которые не пережили следующий миллион лет".

Результаты исследований показывают, что до половины видов вымерли за миллион лет до появления человека в Новой Зеландии. Эти вымирания были вызваны катастрофическими вулканическими извержениями и быстрыми изменениями климата. Изменение лесных и кустарниковых местообитаний привело к восстановлению популяций птиц. По мере вымирания старых видов возникали новые.

Интересно, что одной из наиболее значительных находок является новый вид попугая, Strigops insulaborealis, который является древним родственником какапо. Какапо - это находящийся под угрозой исчезновения вид нелетающих попугаев с сильными мускулистыми ногами, которые помогают ему лазить по деревьям. Его древний предок, напротив, имел более слабые ноги, что подразумевает, что он был менее искусным альпинистом. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, могли ли эти птицы летать.

В пещере был обнаружен вымерший предок современной такахе. Это позволяет исследователям проследить эволюцию этой находящейся под угрозой исчезновения нелетающей птицы. Также был найден вымерший вид голубя, тесно связанный с австралийскими бронзовокрылыми голубями.

В совокупности эта коллекция ископаемых предоставляет критически важную, недостающую основу для изучения естественной истории Новой Зеландии.

"Это была не просто недостающая глава в древней истории Новой Зеландии, это был недостающий том", - пояснил Пол Скофилд, старший куратор естественной истории в Кентерберийском музее.

