В Берлине школьник случайно нашел монету из древней Трои: как она выглядит

Торговля является одним из возможных объяснений того, как эта монета оказалась в Германии.

На окраине Берлина 13-летний школьник нашел в поле небольшую монету, которая была отчеканена в III веке до н. э. в городе Троя, расположенном на территории современной западной Турции. Как пишет Smithsonian magazine, эта монета является первым древнегреческим артефактом, который когда-либо был найден в столице Германии.

Подросток показал свою находку ученым во время визита в ноябре 2025 года в Petri Berlin - интерактивную археологическую лабораторию, построенную на фундаменте средневековой латинской школы.

"Никто не знал точно, что это было, потому что монета была такой маленькой. Было понятно, что это что-то старинное", - сказал журналу Smithsonian археолог Берлинского управления по вопросам культурного наследия Йенс Хенкер.

Видео дня

Нумизмат идентифицировал находку как троянскую монету, датированную примерно 281-261 годами до н. э. Согласно сообщению, на аверсе изображена Афина, греческая богиня войны и мудрости, в коринфском шлеме, а на реверсе - богиня в головном уборе калатос, с копьем в правой руке и веретеном в другой.

"Сначала эксперты не были уверены, потерял ли монету современный коллекционер в Шпандау, районе на западе Берлина, или ее закопали в землю ближе к времени ее создания. Но Хенкер вскоре понял, что поле, где мальчик нашел монету, было известным археологическим памятником", - добавили в материале.

Раскопки, проводившиеся в 1950-х и 1970-х годах, доказывают, что эта территория использовалась как место захоронения, скорее всего, начиная с раннего железного века (примерно 800-450 гг. до н. э.) и на протяжении последующих веков. Среди артефактов, обнаруженных на этом месте, - обломки керамики, бронзовая пуговица и накладка на ножны славянского ножа.

В то же время древние монеты, которые не переплавляли для повторного использования, обычно находили на захоронениях, что свидетельствует о том, что их "клали в могилы как своеобразный погребальный дар", добавил Хенкер.

"Это похоже на сувенир, который использовали, чтобы вспомнить что-то - возможно, даже какой-то опыт в своей жизни", - сказал он.

Пока ученый и его коллеги могут только строить догадки о том, как именно происходило путешествие монеты. Торговля является одним из возможных объяснений, но Хенкер предположил, что древние греки могли вербовать германские народы в качестве солдат, подобно тому, как это делали римляне несколько веков спустя.

"Есть периоды, особенно в железном веке, когда мы наблюдаем убыль населения, и мы не знаем, куда эти люди делись. Они внезапно исчезают. Возможно, они уходили к грекам, присоединяясь к их вооруженным силам. Это даже не гипотеза. Это лишь предположение", - отметил археолог.

Другие интересные находки

