Ученые определили идеальные места на Марсе для жизни людей

Исследователи нашли образования на соседней планете, которые могут защитить членов первых пилотируемых миссий от агрессивной марсианской окружающей среды.

Если люди хоть когда-нибудь высадятся на поверхности Марса, они смогут построить свое постоянное жилье в так называемых "лавовых туннелях". По мнению ученых, эти природные образования на соседней планете - самая большая надежда для землян.

Как пишет Newsweek, недавнее исследование во главе с главным ученым Центра планетарных наук Антонио Перисом выявило, что вулканические образования в южном полушарии Марса могут быть надежным местом проживания будущих исследователей с Земли. В частности, поселение стоит построить на территории равнины Эллады. Ученые указывают на то, что в этом регионе радиационный уровень значительно ниже, чем в других местах на поверхности соседней планеты.

Исследование под заголовком "Перспективные лавовые тоннели на равнине Эллады" одобрено редакцией Journal of the Washington Academy of Sciences. Лавовые туннели образуются, когда раскаленная лава, вытекающая из вулканов во время извержения, охлаждается и затвердевает. Таким образом, формируется твердая "корка", под которой текут расплавленные породы. Когда извержение прекращается, внутри становится пусто. Таким образом, под марсианской поверхностью формируется полость.

Ученые исследовали 1500 фото, сделанных "Марсианским разведывательным спутником" (MRO) NASA, и обнаружили три лавовых туннеля, которые могут стать убежищем для пилотируемых миссий. Ученые считают, что эти образования могут защитить экипаж от солнечной и космической радиации, а также обеспечить защиту от жесткой погоды на Марсе.