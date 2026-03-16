С запахом тухлых яиц: обнаружена странная планета с глобальным океаном магмы

Небесное тело находится на расстоянии 35 световых лет от Земли.

Астрономы долгое время считали, что типы планет в нашей галактике хорошо известны: это либо каменные "супер-Земли", либо мини-Нептуны, покрытые плотной газовой оболочкой. Однако новое открытие заставило ученых пересмотреть эту схему – и, как шутят исследователи, оно даже "пахнет" тухлыми яйцами, пишет Interesting Engineering.

Как отмечается, в исследовании, опубликованном 16 марта в научном журнале Nature Astronomy, ученые сообщили об открытии нового типа планет – так называемых "серных миров", где существует постоянный глобальный океан расплавленной лавы.

Речь идет о планете L 98-59 d, расположенной примерно в 35 световых годах от Земли. Изначально ее считали обычной каменистой планетой. Однако данные, полученные с помощью James Webb Space Telescope, показали неожиданно низкую плотность, что озадачило исследователей из Оксфордского университета.

Говорят, что эта планета примерно в 1,6 раза больше Земли, но значительно менее плотная, чем ожидалось. Кроме того, ее атмосфера содержит большое количество сероводорода – газа, имеющего характерный запах тухлых яиц. Такая химическая смесь свидетельствует о гораздо более сложном строении планеты, чем просто каменная поверхность.

Открытие L 98-59 d ставит под сомнение устоявшееся в астрономии мнение, что небольшие экзопланеты могут быть только газовыми карликами или водными мирами, покрытыми океанами и льдом.

Вместо этого эта планета представляет собой новый класс объектов, для которых характерна высокая концентрация тяжелых молекул серы.

По словам ведущего автора исследования, доктора Гаррисона Николлса с факультета физики указанного университета, нынешняя система классификации небольших планет может быть слишком упрощенной. Он отметил, что хотя такая расплавленная планета вряд ли может поддерживать жизнь, ее существование демонстрирует чрезвычайное разнообразие миров за пределами Солнечной системы.

Компьютерные модели показали, что L 98-59 d имеет огромный океан магмы из расплавленных силикатов, который может достигать тысяч километров в глубину. Этот слой действует как внутренний резервуар серы.

Расплавленная мантия постоянно выбрасывает в атмосферу газы, содержащие серу, в частности сероводород. В то же время внутренние процессы "переработки" веществ помогают планете удерживать плотную атмосферу, богатую водородом, которую иначе могла бы разрушить мощная рентгеновская радиация ее звезды.

Взгляд в прошлое каменистых планет

История L 98-59 d определяется непрерывным обменом веществ между расплавленными недрами и атмосферой. Ультрафиолетовое излучение звезды вызывает образование диоксида серы в верхних слоях атмосферы, тогда как огромный подповерхностный океан магмы сохраняет и постепенно высвобождает летучие газы на протяжении миллиардов лет.

По словам ученых, это может свидетельствовать о том, что планета эволюционировала из более крупного объекта типа "суб-Нептун" до своего современного состояния.

"Хотя вряд ли кто-то захотел бы отдыхать на планете с запахом утечки газа, L 98-59 d может помочь ученым понять прошлое каменистых планет. Ведь все подобные миры, включая Землю и Марс, когда-то начинали свой путь как расплавленные планеты с океанами магмы", – говорится в статье.

Как пояснил доктор Ричард Чаттерджи, компьютерные модели позволяют ученым фактически "отмотать время назад" и проследить, как эволюционировала эта необычная экзопланета.

Скоро мир погрузится в темноту на 6 минут – что известно

Напомним, по словам ученых, 2 августа 2027 года произойдет самое продолжительное в этом столетии солнечное затмение. Несколько районов нашей планеты более чем на шесть минут "погрузятся" в египетскую тьму. Отмечается, что именно в Египте затмение достигнет своей наибольшей интенсивности. В то же время явление можно будет наблюдать и в других местах на Земле.

