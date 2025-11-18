Волны жары не вернутся к доиндустриальным условиям в течение ближайших 1000 лет.

Волны жары будут становиться горячее, длиннее и чаще, если нулевые выбросы будут достигнуты слишком поздно. Об этом пишет The Guardian.

Ученые из Центра передового опыта по вопросам погоды 21-го века ARC и национального научного агентства Австралии CSIRO смоделировали, как будут реагировать волны жары в течение следующих 1000 лет. Они исследовали различия для каждой пятилетней задержки в достижении нулевого уровня тепла между 2030 и 2060 годами.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Climate, показало, что для стран вблизи экватора отсрочка нулевого уровня выбросов до 2050 года приведет к волнам жары, которые побьют текущие исторические рекорды по крайней мере раз в год.

Видео дня

В исследовании также отмечается, что волны жары не вернутся к доиндустриальным условиям по меньшей мере в течение тысячелетия после достижения нулевого уровня тепла. Это ставит под сомнение общее мнение о том, что "условия после достижения нулевого уровня тепла начнут улучшаться для ближайших будущих поколений".

Ученые предупредили, что стабилизация глобального потепления на уровне 1,5°C или 2°C все равно приведет к последствиям, "которых мы еще не испытывали". Однако, если отложить достижение нулевого уровня тепла эти последствия только ухудшатся.

Моделирование было проведено с помощью австралийского глобального климатического симулятора, известного как Access. В рамках исследования жару определили, как по меньшей мере три последовательных дня, когда температура превышает зафиксированный ранее максимум.

Человечество пересечет критическую черту в следующие 10 лет

Напомним, что по прогнозу ООН, человечество не удержит порог глобального потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия. Уже в следующее десятилетие температура превысит этот порог. Ученые говорят, что если человечество резко остановит выбросы на 55%, то удержать потепление еще будет возможно. Однако, большинство стран не внедряют достаточных мер.

Вас также могут заинтересовать новости: