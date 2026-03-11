Затмение столетия: на 6 минут мир погрузится во тьму, где это можно будет увидеть

Это уникальное событие станет историческим рекордом, который не будет побит вплоть до XXII века.

Если вы принадлежите к числу людей, которые любят планировать отпускные поездки с большим опережением и хотите пережить явление, подобного которому мир не увидит десятилетиями, то уже сегодня стоит задуматься, что вы будете делать и где будете находиться в понедельник, 2 августа 2027 года.

В этот день произойдет самое долгое в этом столетии солнечное затмение, которое в некоторых районах Земли более чем на шесть минут скроет нашу планету в, буквально, египетской тьме, пишет Onet Wiadomości. Именно в Египте затмение достигнет своей наибольшей интенсивности, но его можно будет наблюдать и в других местах на Земле.

Насколько масштабным будет затмение столетия в Европе

Что касается Европы, полное затмение августа 2027 года будет видно на юге Испании, например, в Малаге или Кадисе, а также в Гибралтаре. В свою очередь, Польша и другие регионы Европы попадут "только" на частичное затмение.

В Польше, к примеру, самое большое покрытие солнечного диска будет на юге страны, где оно может составить даже 40%. В свою очередь, на севере Польши этот результат должен составить от 25 до 30% покрытия солнечного диска.

Следующая возможность только в XXII веке

Предстоящее затмение называют "затмением столетия", так как это будет одно из самых продолжительных явлений такого типа в истории, и только затмение 2114 года побьет по своей длительности явление августа 2027 года. Рекорд же по-прежнему принадлежит полному затмению июня 1955 года, которое длилось более семи минут.

