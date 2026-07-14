Под болотом 2 тысячи лет скрывался римский город: археологи сделали уникальное открытие

Раскопки помогают все лучше понимать, как взаимодействовали между собой общины на одной из северных границ Римской империи.

Археологи обнаружили новые следы древнеримского поселения вблизи Боденского озера во время раскопок античного города Тасгетиум (Tasgetium) в швейцарском Эшенце. Как пишет Heritage Daily, исследования, начавшиеся в марте в кантоне Тургау, позволили обнаружить новые части римского поселения, основанного более 2 тысяч лет назад.

Во времена Римской империи Тасгетиум был одним из главных населенных пунктов региона наряду с Бригантиумом (современный Брегенц в Австрии) и Констанцией (нынешний Констанц в Германии).

Руководитель проекта Симоне Бенгерель из Управления археологии кантона Тургау сообщил, что исследователям удалось раскопать территорию, которая когда-то была центральным районом поселения.

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В ходе работ археологи обнаружили главную городскую улицу, вдоль которой с обеих сторон располагались деревянные террасные дома. Также были обнаружены внутренние дворики и крытые галереи, которые обеспечивали жителям и гостям города защиту от непогоды.

По словам ученых, находка дает редкую возможность увидеть планировку римского города в районе Боденского озера и лучше понять повседневную жизнь его жителей вдали от крупных центров Римской империи.

Одним из важнейших открытий стала исключительная сохранность органических материалов, в частности деревянных элементов зданий.

Поселение было построено на болотистой местности, поэтому римские инженеры укрепили грунт деревянными фундаментами. Постоянно насыщенный влагой грунт создал условия, благодаря которым древесина и другие органические материалы сохранились почти две тысячи лет.

Кроме того, археологи обнаружили характерные для поселения артефакты: обломки керамики, остатки пищи и мелкие римские монеты, которые когда-то потеряли местные жители. Исследователи ожидают, что дальнейшие раскопки принесут новые находки.

Еще одно римское поселение обнаружили недалеко от Констанца

Тем временем по другую сторону границы, в Германии, археологи, работающие на территории будущего района Гафнер недалеко от Констанца, также сделали важное открытие.

В ходе подготовки территории они обнаружили редкое сельское поселение позднеримского периода, а также следы ещё более древнего заселения, относящиеся к бронзовому и железному векам и датируемые вторым и первым тысячелетиями до нашей эры.

Среди римских сооружений исследователи идентифицировали как минимум одну или две усадьбы, хозяйственные постройки и углубленное в землю сооружение, известное как полуземлянка. Также были найдены обломки изысканной римской столовой посуды и обычной бытовой керамики III–V веков нашей эры.

Окружной археолог Юрген Гальд отметил, что сельские поселения позднеримской эпохи в этом регионе встречаются довольно редко.

В III веке нашей эры римские войска в основном покинули район Гегау, сосредоточившись на хорошо укрепленных позициях вдоль Рейна и Боденского озера, в частности в крепости Констанц, основанной около 300 года.

Теперь ученые пытаются выяснить, могли ли окружающие территории в то время заселяться германскими общинами, находившимися под влиянием Римской империи.

Важные центры Римской империи на Боденском озере

Новые открытия еще раз подтверждают важную роль Эшенца, Констанца и Брегенца как ключевых римских центров в районе Боденского озера.

Тасгетиум и Констанция были важными транспортными и торговыми узлами, через которые перевозили товары, а также взимали пошлины. В то же время многочисленные сельские поместья - так называемые villae rusticae - обеспечивали регион сельскохозяйственной продукцией.

Археологи оценивают, что в более широком районе Боденского озера уже обнаружено около 120 римских сельских поместий. Дальнейшие раскопки помогают все лучше понимать, как жили, торговали и взаимодействовали между собой общины на одной из северных границ Римской империи.

Другие находки ученых

Напомним, на побережье Средиземного моря в Египте обнаружили 18 древних некрополей, в которых нашли многочисленные саркофаги и артефакты. В частности, там было два десятка так называемых "золотых языков", которые стали одной из самых интересных находок. Это 24 золотые пластины, вложенные в рот некоторых умерших.

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