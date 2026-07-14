Под болотом 2 тысячи лет скрывался римский город: археологи сделали уникальное открытие

Археологи обнаружили новые следы древнеримского поселения вблизи Боденского озера во время раскопок античного города Тасгетиум (Tasgetium) в швейцарском Эшенце. Как пишет Heritage Daily, исследования, начавшиеся в марте в кантоне Тургау, позволили обнаружить новые части римского поселения, основанного более 2 тысяч лет назад.
Во времена Римской империи Тасгетиум был одним из главных населенных пунктов региона наряду с Бригантиумом (современный Брегенц в Австрии) и Констанцией (нынешний Констанц в Германии).
Руководитель проекта Симоне Бенгерель из Управления археологии кантона Тургау сообщил, что исследователям удалось раскопать территорию, которая когда-то была центральным районом поселения.
В ходе работ археологи обнаружили главную городскую улицу, вдоль которой с обеих сторон располагались деревянные террасные дома. Также были обнаружены внутренние дворики и крытые галереи, которые обеспечивали жителям и гостям города защиту от непогоды.
По словам ученых, находка дает редкую возможность увидеть планировку римского города в районе Боденского озера и лучше понять повседневную жизнь его жителей вдали от крупных центров Римской империи.
Одним из важнейших открытий стала исключительная сохранность органических материалов, в частности деревянных элементов зданий.
Поселение было построено на болотистой местности, поэтому римские инженеры укрепили грунт деревянными фундаментами. Постоянно насыщенный влагой грунт создал условия, благодаря которым древесина и другие органические материалы сохранились почти две тысячи лет.
Кроме того, археологи обнаружили характерные для поселения артефакты: обломки керамики, остатки пищи и мелкие римские монеты, которые когда-то потеряли местные жители. Исследователи ожидают, что дальнейшие раскопки принесут новые находки.
Еще одно римское поселение обнаружили недалеко от Констанца
Тем временем по другую сторону границы, в Германии, археологи, работающие на территории будущего района Гафнер недалеко от Констанца, также сделали важное открытие.
В ходе подготовки территории они обнаружили редкое сельское поселение позднеримского периода, а также следы ещё более древнего заселения, относящиеся к бронзовому и железному векам и датируемые вторым и первым тысячелетиями до нашей эры.
Среди римских сооружений исследователи идентифицировали как минимум одну или две усадьбы, хозяйственные постройки и углубленное в землю сооружение, известное как полуземлянка. Также были найдены обломки изысканной римской столовой посуды и обычной бытовой керамики III–V веков нашей эры.
Окружной археолог Юрген Гальд отметил, что сельские поселения позднеримской эпохи в этом регионе встречаются довольно редко.
В III веке нашей эры римские войска в основном покинули район Гегау, сосредоточившись на хорошо укрепленных позициях вдоль Рейна и Боденского озера, в частности в крепости Констанц, основанной около 300 года.
Теперь ученые пытаются выяснить, могли ли окружающие территории в то время заселяться германскими общинами, находившимися под влиянием Римской империи.
Важные центры Римской империи на Боденском озере
Новые открытия еще раз подтверждают важную роль Эшенца, Констанца и Брегенца как ключевых римских центров в районе Боденского озера.
Тасгетиум и Констанция были важными транспортными и торговыми узлами, через которые перевозили товары, а также взимали пошлины. В то же время многочисленные сельские поместья - так называемые villae rusticae - обеспечивали регион сельскохозяйственной продукцией.
Археологи оценивают, что в более широком районе Боденского озера уже обнаружено около 120 римских сельских поместий. Дальнейшие раскопки помогают все лучше понимать, как жили, торговали и взаимодействовали между собой общины на одной из северных границ Римской империи.
Другие находки ученых
Напомним, на побережье Средиземного моря в Египте обнаружили 18 древних некрополей, в которых нашли многочисленные саркофаги и артефакты. В частности, там было два десятка так называемых "золотых языков", которые стали одной из самых интересных находок. Это 24 золотые пластины, вложенные в рот некоторых умерших.