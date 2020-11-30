Алгоритм научился достаточно точно предсказывать, как именно сворачиваются белки, что, по словам ученых, открывает большие возможности в разработке лекарств.

Компания по разработке искусственного интеллекта DeepMind прославилась тем, что научила машину виртуозно играть в игры. Но теперь она решила серьезную научную проблему, которая мучает ученых уже полвека.

Как пишет The Guardian, новая программа компании называется AlphaFold. С помощью нее разработчики и исследователи в лаборатории смогли точно предсказать, как будут сворачиваться белки. Это чрезвычайно сложный процесс, который критически важен для понимания биологического механизма самой жизни.

Читайте такжеИскусственный интеллект научили предсказывать одиночество пожилых людейНезависимые ученые утверждают, что этот прорыв искусственного интеллекта позволит ученым разделить на части механизмы определенных болезней. Таким образом, появятся новые возможности для разработки лекарств, более питательных урожаев и "зеленых энзимов", которые будут растворять пластиковое загрязнение.

В компании DeepMind говорят, что уже начали работать с рядом научных групп. И сначала они будут сосредоточены на исследовании малярии, африканского трипаносомоза, лейшманиозов, а также паразитических заболеваний.

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Перевод: Лесь Дымань