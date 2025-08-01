Трамп более сосредоточен на попытках добиться прекращения огня, а не окончания войны.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп провозгласил себя "президентом мира", и неоднократно заявляя, что достоин Нобелевской премии мира. Однако спустя шесть месяцев его президентства его достижения явно неоднозначны, при этом ему не удалось добиться существенного прогресса в прекращении двух самых сложных войн в мире – в Украине и в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal.

Пол Стэрс, старший научный сотрудник по предотвращению конфликтов в Совете по международным отношениям, заявил, что, хотя инициативы Трампа достойны похвалы, его подход во многом был "несистематическим и ситуативным".

"Посредничество в достижении прекращения огня — это не то же самое, что построение прочного мира", — добавил Стэрс. "Последнее обычно требует длительных и кропотливых дипломатических усилий".

Видео дня

Второй срок Трампа ещё только начинается, но бывшие чиновники и внеправительственные эксперты говорят, что стиль ведения переговоров президента уже сформировался. Он во многом определяется личными отношениями Трампа с мировыми лидерами и его угрозами применить экономическое давление или даже силу в случае отказа. Он также отражает нетерпение Трампа по отношению к длительным переговорам, направленным на устранение фундаментальных причин самых острых конфликтов в мире, и сосредоточенность на попытках добиться прекращения огня.

"Есть разница между прекращением огня и паузами и прекращением войн", — заявил Деннис Росс, высокопоставленный чиновник по вопросам мира на Ближнем Востоке. "Первая прекращает боевые действия, вторая разбирается с причинами конфликта и заключает соглашения, которые разрешают разногласия — или, по крайней мере, побуждает обе стороны скорректировать свои подходы и вырабатывает modus vivendi".

В настоящее время основное внимание в политике Трампа в отношении Украины уделяется тому, готов ли Белый дом предпринять жёсткие шаги в соответствии со своими всё более жёсткими заявлениями, пишет WSJ.

"Риторика движется в правильном направлении, но мы ещё не достигли цели", — заявил Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, который также был послом США в Польше.

На этой неделе Трамп пригрозил ввести высокие пошлины для стран, торгующих с Россией, таких как Индия, чтобы попытаться повлиять на расчёты Путина. Он также согласился с тем, что США могут продать европейские страны противоракетные системы Patriot и другие системы вооружения для Украины.

"Однако Трамп также время от времени размышлял о том, чтобы умыть руки в конфликте, и некоторые из самых верных союзников президента не уверены, насколько твёрдо Белый дом готов занимать позицию по отношению к России в долгосрочной перспективе".

Трамп неоднократно сетовал, что его дипломатические усилия не привели к международному признанию, которого бывший президент Барак Обама добился в 2009 году за свои "исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

"Это стремление, которому некоторые из партнёров Трампа по переговорам подыгрывали, стремясь укрепить связи с Белым домом, и которое другие страны игнорировали на свой страх и риск. Это вносит новую переменную в и без того сложную дипломатическую систему", - подчеркивает WSJ.

Война в Украине - заявления Трампа

Напомним, на днях президент США заявил, что дает России 10-12 дней на достижение договоренности о прекращении огня в Украине - иначе США введут жесткие торговые пошлины и вторичные санкции против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

После последнего жесткого удара РФ по Киеву американский президент назвал действия России "отвратительными" и пообещал что санкции точно будут введены.

Вас также могут заинтересовать новости: