Прогноз магнитных бурь на 1 августа.

1 августа на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Согласно прогнозу Британской геологической службы, в течение дня уровень геомагнитной активности останется в пределах нормы и будет соответствовать статусу Quiet, то есть бурь не предвидится. Об этом свидетельствуют данные официального трёхдневного прогноза.

Подтверждает это и сервис MeteoAgent. По его информации, К-индекс на 1 августа составит около 2,7, что также говорит об отсутствии магнитной бури. Напомним, что магнитная буря начинается при значениях индекса от 5 и выше, тогда как текущие показатели относятся к безопасным.

Таким образом, 1 августа пройдёт без всплесков солнечной активности, и метеозависимые люди могут не опасаться ухудшения самочувствия. Несмотря на спокойную ситуацию, специалисты рекомендуют следить за дальнейшими прогнозами, так как геомагнитная обстановка может меняться.

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Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками и потоками заряженных частиц. Они могут нарушать работу связи, GPS, техники и влиять на здоровье людей. У метеочувствительных в такие дни чаще возникают головные боли, скачки давления, слабость и раздражительность.

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