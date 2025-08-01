Они перешли на нефть из ОАЭ и западноафриканскую нефть.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) прекратили закупки российской нефти на прошлой неделе из-за предупреждения президента США Дональда Трампа не покупать нефть у Москвы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, знакомые с планами закупок нефтеперерабатывающих заводов.

По словам источников, четыре нефтеперерабатывающих завода, которые регулярно закупали российскую нефть с поставкой, перешли на спотовые рынки для замещения поставок, в основном ближневосточных сортов, таких как нефть сорта Murban из Абу-Даби и западноафриканская нефть.

Видео дня

Индийские НПЗ сокращают поставки российской нефти, поскольку скидки на российскую нефть снижаются до минимума с 2022 года, когда Запад впервые ввел санкции против Москвы. Это связано с сокращением российского экспорта и стабильным спросом, сообщают источники.

Издание отметило, что частные НПЗ закупили почти 60% от среднего объема импорта российской нефти в Индию в размере 1,8 млн баррелей в сутки в первой половине 2025 года, в то время как государственные, контролирующие более 60% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей Индии в 5,2 млн баррелей в сутки, закупили остальную часть.

Индия и российская нефть

Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, доставляемой морем, что является важным источником дохода для России, ведущей войну против Украины.

14 июля Трамп пригрозил введением 100% пошлин для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: