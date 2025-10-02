Люди могут остаться без единственного источника воды.

В африканской стране Замбия зимой прорвало дамбу, которая сдерживала озеро с токсичными отходами. Частичное обрушение вызвало волну кислотного шлама, которая прокатилась сотнями метров по сельскохозяйственным угодьям и попала в речную систему страны. Последствия этой экологической катастрофы испытывают местные жители до сих пор. Об этом пишет The Telegraph.

Ужасные последствия из-за экологической катастрофы

В частности независимая экологическая оценка показала, что в результате "масштабной экологической катастрофы" было вылито около 1,5 миллиона тонн высококислотных отходов горнодобывающей промышленности, известных как хвосты.

"В последующие часы, после того, как шлам сначала попал в реку Мвамбаши, а затем в большую реку Кафуэ, их воды стали настолько кислыми, что могли растворять плоть, как показали результаты тестов", - отметили в материале.

В частности один из местных жителей пришел к реке Мвамбаши, чтобы набрать воды, однако увидел, как там плавали мертвые рыбы и лягушки, а из глубины водоема поднимались странные пузырьки.

Тогда как фермеры нашли мертвого бегемота и крокодила, которые были неподалеку.

Известно, что власти использовали вертолеты, чтобы сбрасывать в воду тонны извести, чтобы нейтрализовать кислоту, которая распространялась. Однако она была не единственной проблемой, ведь тысячи проб, взятых позже, обнаружили, что в этом районе содержался "коктейль" из мышьяка, цианида и токсичных тяжелых металлов, которые являются распространенным побочным продуктом добычи меди.

Таким образом общины, проживающие ниже по течению, были подвержены развитию врожденных пороков, рака, заболеваний печени, легких и других хронических болезней.

"Без немедленного вмешательства последствия для будущих поколений замбийцев будут серьезными и долговременными", - предупредила правительство Замбии компания по очистке окружающей среды.

Как это произошло

Такой инцидент стал катастрофой для фермеров Замбии, а также для водоснабжения страны в целом.

"Однако разлив также стал предметом более широкой геополитической борьбы в стране, где значительные китайские инвестиции оказали Пекину значительное политическое влияние. Это также подчеркнуло экологическое влияние погони за полезными ископаемыми на всем африканском континенте", - добавили в The Telegraph.

Шахта, где произошел разлив, является не единственной в стране. По словам местных жителей, на протяжении многих лет на различных шахтах и металлургических заводах происходили подобные небольшие инциденты.

В то же время экологический активист, который изучал последствия катастрофы, Чилеква Мумба заметил:

"Важность реки Кафуэ невозможно переоценить. Я думаю, что около 60 процентов нашего населения получает питьевую воду именно оттуда. Разлив был ужасным. Его нельзя недооценивать. Правительство отреагировало на эту проблему очень вяло. Некоторые высокопоставленные чиновники сделали все возможное, чтобы эта проблема выглядела простой. Горнодобывающая промышленность является основой нашей экономики, поэтому существуют очень деликатные отношения, учитывая, что это главный источник иностранной валюты в нашей стране. Разлив вызвал гнев правительства, но между странами существуют очень деликатные отношения, которые могут заставить их закрыть на это глаза. Мы имеем очень прочные экономические связи с Китаем".

Что говорят власти и компания-виновник

В свою очередь правительство заявило, что кислотность прошла, поэтому теперь вода пригодна для питья и нет причин для паники. Однако в частном разговоре высокопоставленный чиновник сказал The Telegraph, что разлив вызвал гнев правительства Замбии.

"То, что произошло, очень плохо. Если у них были квалифицированные инженеры, как они могли допустить такое? Почему они не предусмотрели, что дамба прорвется?", - сказали другие чиновники.

Отмечается, что после разлива компания Sino Metals принесла свои извинения и заявила, что поможет в очистке территории.

"Сначала шахта и правительство оценили объем отходов, разлившихся в результате катастрофы, примерно в 50 000 тонн. Затем они привлекли южноафриканскую экологическую компанию Drizit для оценки уровня загрязнения. После двух месяцев полевых работ и 3500 проб Drizit оценила, что на самом деле вытекло в 30 раз больше отходов и что в целом 900 000 кубических метров токсичных отходов все еще остаются на месте", - добавили в материале.

Что на самом деле происходит в регионе

В то же время один из фермеров отметил, что получил мизерную компенсацию за потерю урожая за год и отравление своей земли.

"Сейчас все мертвое. Не выжило ни одно растение. Теперь ничего не будет расти", - рассказал он.

Поэтому правительство Замбии пожелало, чтобы компания выплатила больше денег.

"Если ущерб, нанесенный земле и средствам к существованию, окажется более значительным или длительным, чем первоначально предполагалось, то будет необходима дополнительная компенсация, и мы будем добиваться ее выплаты", - сказал вице-президент Мутале Налуманго во время встречи с Sino-Metals в прошлом месяце.

В свою очередь те, кто живет на берегах реки, опасаются за свое здоровье и того, что приближение сезона дождей приведет к еще большему размыванию токсинов реками. По их словам, водная жизнь не восстановилась.

Несмотря на то, что людям после разлива запретили пить воду, многие пытались выкопать новые колодцы. Многие признались, что снова начали пить речную воду.

"У нас нет альтернативы. Где еще мы можем взять воду? Поэтому мы все равно ее используем", - добавил один из фермеров.

Другие проблемы экологии

Ранее кандидат географических наук Вера Балабух предупредила, что потопы в Украине будут случаться все чаще. Она отметила, что такие потопы, как в Одессе, могут случаться и в других городах, в частности, и в Киеве.

"Мы все застраиваем, асфальтируем, и воде просто некуда стекать. Она ищет выход, но его нет. Это большая проблема. А с учетом изменения климата таких случаев будет больше. Поэтому нужно готовиться уже сейчас", - отметила эксперт.

Также сообщалось, что за 5 лет Европа потеряла зеленых зон размером с Кипр. Большинство потерь - это природные территории (около 900 кв. км в год), однако исчезают также сельскохозяйственные земли - около 600 кв. км ежегодно.

"Потеря земель, которые отходят под застройку, является одним из главных факторов исчезновения дикой природы и падения биоразнообразия. Но мы также теряем пахотные угодья и продуктивные земли, поскольку наши города расширяются на зеленые зоны и на сельскохозяйственные угодья", - пояснил профессор дикой природы в Университете Лидса Стив Карвер.

