В Швейцарии археологи обнаружили римский хлеб, которому 2000 лет: как он смог сохраниться

В Швейцарии археологи обнаружили находку, которая является особенно редкой. Во время расчистки территории под будущее жилищное строительство в 30 км к северо-востоку от Цюриха специалисты нашли то, что, по их мнению, является куском обугленного римского хлеба, которому 2000 лет. Об этом пишет Popular Science.

Предполагаемая "выпечка" имеет примерно 10 см в ширину и 3 см в толщину и, скорее всего, является разновидностью плоского хлеба. Ученые обнаружили такой кусок в августе 2025 года, обследуя территорию вблизи римского поселения Виндонисса.

"Известная своим стратегическим расположением вдоль основных речных путей, Виндонисса изначально была форпостом для солдат римских легионов на том, что когда-то было северной границей империи", - объяснили в издании.

В то же время археологи уже на протяжении десятилетий ставят под сомнение происхождение этого поселения. До последних раскопок было непонятно, когда именно Виндонисса превратилась из временного лагеря в полноценное постоянное военное укрепление.

"Учитывая последние находки, кажется, что присутствие Рима в этом регионе закрепилось раньше, чем считалось. Точная дата остается неизвестной, но военные легионы, несомненно, использовали хорошо обеспеченный и обустроенный центр еще задолго до I века н. э.", - подчеркнули в Popular Science.

Однако такие редкие находки, как этот хлеб, являются исключительными артефактами. Еда и другие органические материалы в большинстве случаев очень быстро разлагаются, если их не сохранить в экстремальных условиях.

"Наиболее распространенные примеры сохранения происходят благодаря внезапной карбонизации - процессу, который происходит только в катастрофических ситуациях, таких как разрушение Помпеев вулканическим извержением в 79 году н. э. Пока не будет проведен лабораторный анализ, археологи не смогут выдвинуть уверенную теорию о том, как римский лепешка сохранилась на протяжении тысячелетий. Однако ее обугленное состояние, несомненно, указывает на какую-то кухонную неприятность", - добавляют в публикации.

В свою очередь, такие редкие находки напоминают нам о том, что люди всегда любили и ели хлеб.

Как писал УНИАН, ранее ученые обнаружили озеро, отрезанное от мира миллионы лет назад. По словам исследователей, подледниковые озера настолько изолированы, что их воды выполняют роль природных капсул времени.

Также сообщалось, что ученые обнаружили на дне моря загадочный "золотой шар", который оказался чем-то необычным. Предварительное исследование этой находки показало, что она не имеет типичной анатомии животных, а представляет собой волокнистый материал со слоистой поверхностью, насыщенной клетками-жалами.

Вас также могут заинтересовать новости: