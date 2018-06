"Просыпайся в мире": созданное украинскими волонтерами приложение-будильник получило "серебро" международного фестиваля

Мобильное приложение-будильник Wake App In Peace ("Просыпайся в мире") стало серебряным призером международного фестиваля Best Mobile App Awards в номинации Best Social/Lifestyle App.

В конкурсе принимали участие разработчики со всего мира с новейшими и лучшими мобильными приложениями. Победителей определял комитет опытных дизайнеров и девелоперов. Кроме этого, на результат влияло и публичное голосование, которое проходило на сайте.

Напомним, что мобильное приложение Wake App in Peace создала команда AGAMA Digital Group Talan Group по заказу фонда "Повернись живим". Он собирает деньги для помощи украинским военным, и скачать его можно бесплатно в Google Play Market и App Store. Каждый пользователь приложения самостоятельно определяет, какая сумма средств будет списана с его счета за каждую "лишнюю" минуту сна.

Международная премия Best Mobile App Awards существует с 2012 года и отмечает лучшие мобильные приложения различных операционных систем во многих уникальных категориях. Среди них: Best Designed Mobile App, Best Educational App и Best Social / Life Style App – несколько раз в год, а также Best Mobile App, Best Mobile App и Best Business & Productivity App – ежегодно.